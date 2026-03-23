房仲：新青安今年7月落日 2.0條件恐趨嚴

台灣房屋統計，財政部2023年推出的青年安心成家貸款，截至2026年1月累計撥貸新台幣1兆1863億元、共15萬2621戶，平均每月5087戶申請、估平均撥貸777.3萬元。相較前兩波每月申請量約3000戶與2000戶，2023年版本條件、申請熱度與撥貸表現更佳。

台灣房屋今天透過新聞稿表示，央行近期宣布對換屋族鬆手，提高貸款成數到6成，不過現行新青安即將在今年7月截止，後續2.0版本條件可能趨嚴。

觀察財政部推動青年安心成家貸款方案，從2010年起已有3波，額度最早僅500萬元，最長30年期，寬限期3年；2016年額度提高至800萬元，其餘條件相同；直到2023年額度再提高到1000萬元，最長年期長達40年，寬限期上限也加長到5年，掀起申請熱潮。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，2010年至2023年7月前的青年安心成家前兩波方案，由於方案本身和當時其他銀行的首貸方案相差不遠，加上可貸額度不足以負擔大部分房款，通常申貸人需要另以公股銀行其他貸款方案補足，有時和民間銀行祭出的優惠方案相比，差異不大，一次貸足比較省時省事，因此前兩波的青安貸款雖有助小資購屋，但並未掀起瘋狂購屋潮。

2023年祭出新青安寬限期最多可達5年，和現行房地合一稅持有滿5年的輕稅設計契合，可使稅率從35%降至20%；若再多持有一年，有機會符合自用住宅持有滿6年後出售，可享400萬元免稅額，引發首購族善用寬限期，「繳息不繳本撐5年」的槓桿操作念頭，掀起大量購屋潮。

張旭嵐表示，為了避免資源被濫用，今年7月新青安屆期後，政府研議中的2.0版，據傳將限縮申請條件和方案，包括取消部分利率補貼，縮短寬限期，以及「80條款」增設申請人年齡和借款年期的條件；若想要申請40年期方案，等於間接限制申請者的年齡須在40歲以下。

張旭嵐指出，目前傳出的新青安2.0版，除了貸款額度有機會維持上限1000萬元外，其餘條件幾乎打回原形，等於回歸2023年前的青年安心成家貸款，銀行針對收入審查和方案條件也從嚴認定，雖可避免青年為了搶優惠而墊腳買房，但由於新方案與一般銀行首購方案的差異性縮小，刺激購屋的誘因也減少，因此下半年青年購屋狀況應會暫時進入冷靜期。