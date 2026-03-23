高鐵特區再升級！國泰人壽十年深耕烏日商辦與商場齊發

國泰人壽佈局全台潛力發展區，以「置地廣場」品牌推動複合式商用不動產開發，陸續在台北、桃園與台南等地「點土成金」，交出亮眼成果。其中國壽在中部採西屯、烏日雙核心策略，不僅首度攜手台北101進軍台中西屯，在高鐵站旁的複合開發案也早已是市場焦點，並被解讀為區域升級的風向指標，高鐵房市熱度將期待迎來第二輪升溫。

國泰人壽在台中的兩大投資開發案，其一為台灣大道近文心路口的「置地廣場 台中」，規劃地上34層、地下7層的高端商場與頂級商辦大樓，總投資規模突破百億元。其中地下1樓至地上7樓的商場部分，由「台北101」進駐營運，光商場部分預計創造上千個新就業需求。

在高鐵特區部分，國壽10年間不斷加碼投資，繼「物流共和國台中園區」、「國壽教育訓練暨行政中心」之後，位在高鐵站南側、展覽館旁近6,000坪產專用地，預計打造商場結合商辦的複合大樓，據悉已送建照申請中。

市場人士分析指出，有鑒於國泰置地廣場品牌效應，以及國壽在高端商業不動產的開發經驗，不僅增加就業移入人口，更有機會帶入國際級企業進駐。

據資料顯示，「置地廣場台北」與台北101、南山廣場並列北市頂辦三強，其中「置地廣場 台北」頻頻創下最高商辦租金「樓王」紀錄，其中B1至4F由「微風信義」進駐，其餘辦公樓層業主涵蓋國際性科技、金融、地產、奢侈品等知名企業，如：台灣微軟、美商甲骨文、法國興業銀行、LV、寶格麗等，同質群聚效應讓租金行情穩定推升。

此外，國壽在桃園高鐵站前、後站開發面積近10公頃，打造「置地廣場 桃園」大型商圈，結合華泰名品城、COZZI Blu和逸飯店、Xpark水族館及新光影城等設施，成功帶動區域繁榮。

2025年桃園高鐵商圈觀光人次突破1,439萬，居桃園之冠，也奠定青埔蛋黃區地位，周邊住宅近三年漲幅達16%至25%。另外，東亞首家希爾頓飯店集團豪華品牌Signia by Hilton西嘉酒店，也將進駐「置地廣場 台南」。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章說，國泰人壽烏日開發案未來可望與「D-ONE第一大天地」的商業機能，形成強勁的商業串聯效應，有效達到人潮共享目標，擴大整體商圈的消費能量。

在商辦方面，兩大開發案可透過明確的定位區隔，更精準地滿足不同業主的多元需求。最關鍵的是，商辦內聚集的龐大就業人口將直接轉化為穩定的消費力，有效帶動周邊商業的活絡，隨著商辦內就業人口帶動消費，大幅提升區域的發展價值。

北市頂辦三強租金行情。資料來源：內政部實價登錄

國泰置地廣場北中南佈局概況。資料來源：市調暨公開資料