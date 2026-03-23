台中國際會展中心盛大開幕 試營運實戰締造百億商機

歷經五個月試營運，大台中地區產業界期待已久的經貿新地標─「台中國際會展中心」，於23日舉行開幕典禮。台中市長盧秀燕與外貿協會董事長黃志芳共同主持開幕儀式，與工商產業界人士及各界貴賓齊聚見證，宣告這座位於水湳經貿園區的國際級地標啟動，台中也正式邁入全球會展版圖。

盧秀燕表示，台中國際會展中心開幕後，將啟動第二期的開發作業，希望台中國際會展中心能夠成為台灣拼經濟的金雞母，生生不息、百業欣榮、民富國強。

黃志芬則說，貿協明日將舉辦中部機械產業採購洽談會，邀請海外56家工具機及機械大廠來台，共有上銀（2049）、永進、新代（7750）、東元（1504）、銓寶（4575）、大光長榮等145家供應商參加，為25日登場的台灣國際工具機展暖身。

今天的開幕式，包括英國、德國、義大利、菲律賓、印度、越南、貝里斯、聖露西亞等各國駐台代表，以及台灣區電機電子公會、台灣機械公會、台灣工具機暨零組件公會、台灣手工具公會、台灣區航太公會等九大產業公會代表、中台灣七縣市及各界貴賓共同出席，見證中台灣首座國際級會展場館正式啟用。

盧秀燕指出，投資金額達89億元的台中國際會展中心，為全台唯一獲得鑽石級綠建築標章的會展中心，由台中市政府出資興建、外貿協會營運管理，場館面積4萬坪，規劃2,360個展覽攤位、5,000個會議席次，可容納1.26萬人。

場館自去年10月21日啟動試營運，五個月內成功舉辦10場大型展覽與活動，以亮眼數據證明場館的市場吸引力。首場「2025台灣國際五金工具博覽會 × 五金工業展」三天創造約6.5億元產值；今年初舉辦的「2026台中百工百業博覽會」更吸引超過20萬人次入場，四天促成約5億元成交金額。

展覽以外，場館亦成為企業年度大型活動的首選。知名房仲業者席開750桌舉辦尾牙，充分驗證場館承載量能；另有金融業者於活動結束後即預訂未來三年尾牙檔期，高度肯定場地條件。這些活動不僅帶動場館人潮，周邊商圈、飯店與餐飲業也因此受惠，會展帶動城市經濟的效應已充分顯現。

黃志芳表示，試營運的成果，也印證台中國際會展中心對中部產業的重要性。台中具備完整的精密機械與工具機產業聚落，透過會展平台可形成「前店後廠」模式，讓國際買主在展覽期間建立合作基礎後，進一步深入產業現場，大幅提升商務媒合效益，使會展平台與產業鏈結更加緊密。

強勁的市場需求亦反映在檔期預約上。目前已知，2026年將辦理超過56場展覽，創下國內會展場館開幕首年展覽場次的最高紀錄，預估可帶動170億至200億元商機。這也顯示中部地區長期缺乏大型專業展覽館，如今隨著會展中心啟用，中部多年來累積的產業能量正找到新的出口，為中部經濟注入新的成長動能。

正式開幕後，台中國際會展中心隨即迎來國際級產業盛會，「2026 TMTS台灣國際工具機展」將於3月25日全面啟用展覽館及會議中心，預期吸引大量國際買主與產業人士齊聚台中。館方表示已做好萬全準備，這將是場館首次以最大量能迎戰的重要考驗，也是臺中向國際展示產業實力的絕佳舞台。

未來，台中國際會展中心將持續爭取更多專業展覽與國際會議，結合中部完整的製造產業鏈，致力打造臺灣重要的國際會展平台，讓更多國際目光聚焦於這座兼具產業底蘊與發展潛力的中台灣核心城市。

台中國際會展中心盛大開幕，由台中市長盧秀燕與外貿協會董事長黃志芳主持。記者宋健生/攝影