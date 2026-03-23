祐鼎遭扣1.3億工程款 中鼎：承包商糾紛被迫停撥款

高雄分包商祐鼎21日在社群發文，控訴統包商中鼎工程強扣新台幣1.3億元工程款。中鼎工程今天表示， 承包商爆發複雜糾紛與多起法院扣押，中鼎依法被迫停止撥款。

媒體報導，祐鼎指出，中油大林廠工程在原承攬商原阜揚跳票、破產後，中鼎曾請他們整合小包商接手趕工，並先行墊資將工程做到95%；但中鼎卻卡住逾1.3億元工程款未付，導致台中、高雄共55家協力廠商、約300個家庭生計受衝擊。

中鼎工程今天發布聲明稿指出，針對祐鼎公司控訴，其內容存在諸多與事實不符謬誤與惡意指控。中鼎已善盡統包商責任，為保障第一線基層勞工的權益，先前已主動介入協調，並多次啟動且執行「監督付款」機制，確保工程款能落實發放至施工人員手中，絕無推卸責任或漠視基層勞工情事。

中鼎認為，承包商爆發複雜糾紛與多起法院扣押，中鼎依法被迫停止撥款。關於原阜揚的下包商祐鼎公司所主張債權受讓等訴求，經查原阜揚與祐鼎間已爆發複雜債務糾紛，雙方對該債權的歸屬與讓與效力存有重大法律爭議。

中鼎表示，近期接連收到多起由第3方債權人向法院聲請「扣押執行命令」。在承包商債權歸屬充滿爭議，且受國家司法強制命令雙重限制下，中鼎喪失給付的自由，依法被迫停止撥款，絕無惡意扣留情事。

中鼎指出，本案相關工程尾款早已全數備妥，積極尋求合法合規之解決方案；但在法院釐清真正合法受領人之前，中鼎依法無權、也絕不能將款項私下交付給任何單一爭議方，否則不僅將嚴重損害其他債權人權益，更將面臨觸法風險。

中鼎說明，正積極會同外部專業律師與會計師團隊，全力研擬任何可能之解決方案，呼籲相關爭議廠商保持理性，回歸司法體制解決債權爭議。中鼎將持續秉持善意與法律中立立場，期盼能在合法框架內盡速圓滿解決此爭議，以維護各方權益。