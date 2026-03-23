快訊

紐約機場客機、消防車相撞！網傳有人員死傷 機頭撞爛畫面曝

彰化男屍遭挖眼虐殺…民俗專家曝用意 少算這一步破功

高中生可外出午餐嗎？建中、中一中可以 新竹高中提案再掀討論

聽新聞
0:00 / 0:00

祐鼎遭扣1.3億工程款 中鼎：承包商糾紛被迫停撥款

中央社／ 台北23日電

高雄分包商祐鼎21日在社群發文，控訴統包商中鼎工程強扣新台幣1.3億元工程款。中鼎工程今天表示， 承包商爆發複雜糾紛與多起法院扣押，中鼎依法被迫停止撥款。

媒體報導，祐鼎指出，中油大林廠工程在原承攬商原阜揚跳票、破產後，中鼎曾請他們整合小包商接手趕工，並先行墊資將工程做到95%；但中鼎卻卡住逾1.3億元工程款未付，導致台中、高雄共55家協力廠商、約300個家庭生計受衝擊。

中鼎工程今天發布聲明稿指出，針對祐鼎公司控訴，其內容存在諸多與事實不符謬誤與惡意指控。中鼎已善盡統包商責任，為保障第一線基層勞工的權益，先前已主動介入協調，並多次啟動且執行「監督付款」機制，確保工程款能落實發放至施工人員手中，絕無推卸責任或漠視基層勞工情事。

中鼎認為，承包商爆發複雜糾紛與多起法院扣押，中鼎依法被迫停止撥款。關於原阜揚的下包商祐鼎公司所主張債權受讓等訴求，經查原阜揚與祐鼎間已爆發複雜債務糾紛，雙方對該債權的歸屬與讓與效力存有重大法律爭議。

中鼎表示，近期接連收到多起由第3方債權人向法院聲請「扣押執行命令」。在承包商債權歸屬充滿爭議，且受國家司法強制命令雙重限制下，中鼎喪失給付的自由，依法被迫停止撥款，絕無惡意扣留情事。

中鼎指出，本案相關工程尾款早已全數備妥，積極尋求合法合規之解決方案；但在法院釐清真正合法受領人之前，中鼎依法無權、也絕不能將款項私下交付給任何單一爭議方，否則不僅將嚴重損害其他債權人權益，更將面臨觸法風險。

中鼎說明，正積極會同外部專業律師與會計師團隊，全力研擬任何可能之解決方案，呼籲相關爭議廠商保持理性，回歸司法體制解決債權爭議。中鼎將持續秉持善意與法律中立立場，期盼能在合法框架內盡速圓滿解決此爭議，以維護各方權益。

中鼎

延伸閱讀

台中律師公會理事長遭掌摑 女兒見畫面哭整晚：我不當律師了

裝修定型化契約草案與實務落差大 業者：裝修蟑螂未納管、合法成劣勢

相關新聞

新青安有多狂？2年半15萬戶搶貸！專家：搶搭潮要來了

新青安將在今年七月截止，根據財政部資料，截至2026年1月，新青安撥貸總金額達1兆1,863億元，已有15萬2,621戶撥貸，平均每月有5,087戶申請，平均撥貸金額777萬元。

統一集團2026 UniBread 烘焙王大賽報名開跑

台灣以烘焙強國之姿享譽國際，現在，另一張代表台灣出征世界殿堂的門票正式開放競逐！適逢 3 月台北國際烘焙展開展，在產業話題最熱絡的「烘焙月」，2026 UniBread 烘焙王麵包大賽也正式啟動報名，這不僅是一場爭奪全台最高 50 萬獎金的烘焙技術競賽，更是代表台灣征戰 2027 年第 11 屆法國 MONDIAL DU PAIN（世界麵包大賽）的國家隊選秀前哨戰。

哪裡預售還賣得動？全台僅存六個「千戶區」、台中1區入榜

去年房市不好，預售市場尤其慘，不過，永慶房產集團彙整2025年全台各行政區預售屋銷售情形，全台仍有六個行政區銷售破千戶，其中桃園區以全年累積1,496戶的交易量位居第一。

信義房屋陳儀蓁細心與專業陪跑 獲客戶信任

走過一開始不順的路，重新調整後再次出發，信義房屋三峽北大店業務陳儀蓁，以細心服務與專業陪跑，成為客戶心中值得信任、令人安心的房仲。對她而言，客戶的信任無法一蹴可幾，需要在踏實的耕耘中逐漸累積。回顧一路走來的房仲工作，她給自己的結論很簡單：「做就對了。」

阿里山林業村BOT案重啟招商 許可年期達50年盼吸引民間投資

林業保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處辦理「嘉義市阿里山林業村BOT／ROT案」招商，公告自今天起至5月29日止。林鐵及文資處表示，本次調整促參規畫，基地面積調減為約3.5公頃並畫出文化資產建物，許可年期可達50年，期盼透過與民間機構攜手合作，導入創意資源，共創藝文城市新風貌。

永立榮發表 i-ExoCraft 智能整合製造平台 外泌體邁入設計代工新時代

永立榮（6973）22日舉行「智能整合外泌體設計製造平台暨次世代再生醫學應用發表會」，吸引近200位來自學界研發、醫療專家、消費保健品牌商及投資界人士熱烈參與，共同見證外泌體產業邁入全新「平台化」與「客製化設計」的新時代。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。