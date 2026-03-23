哪裡預售還賣得動？全台僅存六個「千戶區」、台中1區入榜

去年房市不好，預售市場尤其慘，不過，永慶房產集團彙整2025年全台各行政區預售屋銷售情形，全台仍有六個行政區銷售破千戶，其中桃園區以全年累積1,496戶的交易量位居第一。

其他5個分別為中壢區、中和區、板橋區、三重區，以及台中北屯區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，綜觀2025年全台預售住宅交易表現，桃園市桃園區與中壢區分別以1,496戶與1,398戶的交易量，包辦前二名。

陳金萍表示，桃園市近各項建設持續推進，帶來大量就業人口移入，包括桃園區中路特區、小檜溪重劃區、經國重劃區，以及中壢區青埔重劃區，都是去年桃園市預售住宅交易重點區域，供給充足，支撐整體交易規模放大。

此外，這2區2025年預售住宅平均單價均在4、5字頭，平均總價落在2,000萬元上下，相較雙北仍屬親民區間，在價格優勢與推案量齊發下，讓桃園區與中壢區成為2025年預售市場的冠、亞軍。

在預售屋交易量前十名榜上，新北市中和區、板橋區、三重區、新莊區與新店區等5行政區上榜，其中，中和區、板橋區、三重區銷售戶數都達一千戶以上。

陳金萍指出，這些上榜的行政區多位於新北市第一環區位。由於鄰近台北市的交通優勢，擁有強勁的自住需求，人口密度高。隨著新興重劃區眾多指標建案加入市場，帶動買盤湧入，使新北市2025年預售交易熱絡。

另外，相對台北市的高額房價，這些新北市行政區的預售屋平均總價位在2,500萬元以下，較為親民，選擇亦多，也讓新北預售市場維持相當的交易量能。

在台中市，北屯區成交1,143戶，為中南部唯一破千戶區熱區。陳金萍表示，北屯區2025年售出的1,143戶預售住宅分布在102個建案中，顯示各家建商積極在北屯區推案，北屯有捷運綠線與74號快速道路，加上北屯區鄰近西屯區，預售住宅平均每坪59.5萬元，也較西屯區親民許多，吸引購屋民眾在北屯區購買預售住宅。