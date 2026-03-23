「信義犁和」重啟招標 邀醫療、生醫、社福團隊共創全齡生活圈

國家住宅及都市更新中心擔任實施者的「信義犁和」公辦都更案，在充分吸收市場回饋後，調整投標條件，即日起針對約4,500坪的空間重新公開招租。本次招標特別針對財務能力資格及履約保證金繳交時點進行優化，提升參與彈性，廣邀具備醫療服務、社會福利或生醫科技背景的專業團隊進駐，共同在信義區精華地段打造指標性的全齡生活圈。

位於臺北市信義區核心地帶的「信義犁和」案，座落於信安街與吳興街交會處，具備鄰近捷運六張犁站、台北醫學大學及景勤二號公園的區位優勢。為貫徹都市計畫推動優質老人住宅與生醫科技研發的目標，國家住都中心積極引進醫療、社福及生醫產業，期望以此補強地方服務量能，讓都更分回的主建物空間轉化為帶動產業發展與社區共融的新引擎。

本案最大的特色在於採取首創「先租後投」創新模式，亦即「先找承租營運人、再找投資興建人」。讓專業營運團隊能在規劃初期便提前進場，對接產業實務需求，降低初期投入成本。這種以經營者為核心的開發策略，旨在融合「產業、住宅與休憩」三大機能，建構出真正符合未來趨勢的綠色生活藍圖。

在評選機制上，國家住都中心將重點考量「租金條件」、「營運計畫」及「營運空間需求」，確保開發規劃更符合基地實際需求。評選程序採一次申請、二階段審查方式辦理，預計於今年第三季啟動後續的出資人招商作業。投標截止日為今年4月29日，詳情可至國家住都中心「採購專區」查詢。