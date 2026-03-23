新青安有多狂？2年半15萬戶搶貸！專家：搶搭潮要來了

新青安將在今年七月截止，根據財政部資料，截至2026年1月，新青安撥貸總金額達1兆1,863億元，已有15萬2,621戶撥貸，平均每月有5,087戶申請，平均撥貸金額777萬元。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，和2016年2023年的舊青安相比，新青安實施2年半，貸款戶數已和實施7年的舊青安相當，平均每月申貸戶數多了一倍以上，金額更多了4,200多億元，可見新青安熱門程度。

主要關鍵是，新青安寬限期最多可達五年，和現行房地合一稅持有滿5年的輕稅設計契合，可使稅率從35%降20%；若再多持有一年，有機會符合自用住宅持有滿六年後出售，可享400萬元免稅額，引發首購族善用寬限期，「繳息不繳本撐五年」的槓桿操作念頭，掀起大量購屋潮。

張旭嵐指出，為了避免資源被濫用，傳出政府新青安2.0版，將取消部分利率補貼，縮短寬限期，以及「80條款」增設申請人年齡和借款年期的條件，若想要申請40年期方案，等於間接限制申請者的年齡須在40歲以下。

依此條件，除了貸款額度維持上限1,000萬元外，其餘大致回歸2023年之前的青年安心成家貸款，由於新方案與一般銀行首購方案的差異性縮小，刺激購屋誘因也減少，因此下半年青年購屋狀況應該會暫時進入一個冷靜期。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，新青安額度1,000萬元，促使市場上1,200萬元左右的物件熱銷，所以新方案若確定朝舊青安回歸，利率補貼的誘因降低，低總價小宅的銷售速度將放緩，而收入穩定的雙薪家庭仍是剛需，也較有穩定付貸能力，因此中坪數的家庭宅可望逐漸回歸主流。

此外，若2.0版於近期拍板公告，由於現行的新青安的整體條件優於2.0方案，因此有機會出現一波搶搭新青安末班車的上車潮。尤其是近期正在看房的買方，若想爭取長寬限期，以及年齡較大的購屋者，在新青安屆滿前盡速申辦的動機更大，可望在政策異動前，促進一波短期交易量。