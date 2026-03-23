阿里山林業村BOT案重啟招商 許可年期達50年盼吸引民間投資

林業保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處辦理「嘉義市阿里山林業村BOT／ROT案」招商，公告自今天起至5月29日止。林鐵及文資處表示，本次調整促參規畫，基地面積調減為約3.5公頃並畫出文化資產建物，許可年期可達50年，期盼透過與民間機構攜手合作，導入創意資源，共創藝文城市新風貌。

林鐡及文資處表示，這項招商案位處嘉義市東區阿里山林業村內，過去曾於2018年至2019年及2024年至2025年2度招商未果。經檢討原因，主要是基地內建物陸續指定為文化資產、占住戶收回期程不明確、投資規模大且特許年期短，加上北側綠地使用不具彈性，影響廠商投資意願。

林鐵及文資處指出，本次招商基地周邊環境發展迅速，包含檜意森活村、北門驛、嘉義車庫園區、嘉義市圖書館總館園區、嘉義獄政博物館、嘉義文創園區（舊嘉義舊酒廠）及市立美術館等亮點。開發方式調整由政府提供土地，民間自行規畫投資，導入食、宿、遊、購、行等複合式服務，結合林業鐵道文化，發展文化展示與觀光商業模式。

本案依促參法第46條辦理民間自行規畫申請，北側綠地可由廠商選擇是否納入管理維護，投資金額則由申請人自行評估。相關招商詳細資訊已公開於財政部促進民間參與公共建設資訊網及林鐵及文資處官網。