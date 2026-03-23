公路局提醒清明返鄉避車潮 推公共運輸三大優惠

2026年清明節連續假期自4月3日(星期五)起至4月6日(星期一)止，為期4天，除返鄉祭祖旅次及收假返回工作地等旅次外，預期假期間將有許多民眾外出旅遊，公路局建議民眾多加利用大眾運輸，以節省行車時間並避開易壅塞時段。

為鼓勵民眾於連假期間少開車多搭乘公共運輸，公路局自連假前1日至最後1日(分別為4月2日0時起至4月6日24時)推出多項客運優惠措施，提供返鄉及出遊旅客利用，包含(一)86條中長途國道客運路線享6折優惠；另登錄為TPASS2.0會員，當月累計搭乘2-3次，可再享15%回饋，累計4次以上可再享30%回饋，兩者疊加最高享42折優惠(二)搭乘國道客運、臺鐵及高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費(轉乘前請先將電子票證於場站過卡機過卡方享優惠)(三)指定幸福巴士免費。

在公路交通方面，公路局預估清明節連續假期車潮自4月2日(星期四)下午起陸續出現，掃墓祭祖車潮將集中在4月5日中午於各鄰近墓園路段，觀光旅遊車潮於4月3日至4月5日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從4月5日下午開始至4月6日出現。

公路局預測省道易壅塞路段及時段，包含地區之主要幹道(如：台9線蘇花公路及南迴公路、台1線水底寮~楓港路段及台61線鳳鼻~香山路段、竹南~玄寶大橋路段及中彰大橋等)、銜接高速公路之路段(如：台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等)及重要觀光風景地區鄰近路段(台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台2線福隆及萬里~大武崙路段、台3線大溪及古坑~梅山路段、台9甲線新店~烏來路段及台21線日月潭周邊等)。

為紓緩壅塞路況，該局將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

公路局表示，預估清明節連假第二天(4月4日)上午將是車潮的尖峰，籲請民眾可提早前往掃墓祭祖，以避開清明連假壅塞之車潮。此外，配合高速公路局預估11處國道易壅塞路段，該局已規劃替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊，路程中請隨時注意省道沿線資訊可變標誌(CMS)及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。