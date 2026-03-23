醣聯聯手日本化藥 啟動抗體藥 GNX201-ADC 開發計畫

醣聯（4168）23日宣布，與日本製藥公司日本化藥株式會社（Nippon Kayaku Co., Ltd.）簽署共同開發合約。針對醣聯的抗體藥物複合體（Antibody-Drug Conjugate, ADC）候選藥物GNX201-ADC，日本化藥將加入並啟動共同開發計畫，時間涵蓋今、明兩年。

此一跨國合作不僅意味著醣聯在次世代癌症療法的前瞻佈局，已具備可輸出國際的關鍵技術與能量，同時日本化藥所給付的合作費用也將為醣聯帶來實質營收挹注。

醣聯表示，日本化藥長期深耕腫瘤治療領域，自1969年投入抗癌藥物以來，已建立廣泛的癌症相關藥品產品線，並持續推進新型抗癌藥物開發，結合臨床與市場經驗，於腫瘤藥品開發與商業化方面累積深厚基礎。

ADC被視為腫瘤治療的重要趨勢之一，醣聯採用「抗體鎖」技術，解決ADC「脫靶毒性」導致的安全性與耐受性的痛點。GNX201-ADC的優勢來自精準開關機制，將藥物設計為具蛋白酶活化機制的「前驅抗體藥物複合體」，此設計如同為藥物加上安全保險，經特定酵素觸發才會「解鎖」釋放抗腫瘤藥物，期望降低傳統ADC藥物常見的嚴重副作用問題。GNX201抗體之腫瘤專一性已於去年獲國際權威期刊肯定，為後續ADC化與國際合作提供扎實科學基礎，並提升開發可信度與成功率。

本次合作中，醣聯將發揮在腫瘤相關醣抗體（anti-glycan antibody）領域的研發深度與平台技術，日本化藥則提供腫瘤治療領域的臨床經驗與資源整合能力。雙方將聚焦於，結合ADC藥物載荷（payload）與連接子（linker）設計，期望提升腫瘤選擇性與治療效益，並聚焦於醣抗原高度表達之實體腫瘤適應症，佈局精準醫療與生物標記篩選策略，提升未來臨床試驗收案效率與成功率。

醣聯表示，此次與日本化藥的合作，具備多重意義：一方面是對公司核心平台與差異化技術的「國際級驗證」；另一方面，透過大廠資源整合，有助於加速臨床前到臨床階段的推進效率，並強化未來在全球市場進行多元合作的彈性與競爭能力。

醣聯總經理楊玫君表示：「我們正處於ADC藥物爆發的黃金時代。與日本化藥的合作，不僅是對醣聯核心技術的具體認可，更是我們進軍全球新藥市場的關鍵一環。透過整合研發與臨床資源，我們有信心加速GNX201-ADC的開發，為癌症患者提供更精準、低副作用的治療選擇，同時為創造中長期的成長契機。」