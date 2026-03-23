永立榮發表 i-ExoCraft 智能整合製造平台 外泌體邁入設計代工新時代

永立榮（6973）22日舉行「智能整合外泌體設計製造平台暨次世代再生醫學應用發表會」，吸引近200位來自學界研發、醫療專家、消費保健品牌商及投資界人士熱烈參與，共同見證外泌體產業邁入全新「平台化」與「客製化設計」的新時代。

本次發表會匯聚產官學研重要代表，包括前經濟部部長郭智輝、台灣非洲經貿協會理事長黃志鵬，以及麗豐-KY（4137）集團董事長陳碧華、台灣知名雅丰醫療事業集團總院長曾文尚醫師等貴賓蒞臨，共同見證台灣再生醫學與生技產業的重要里程碑。

郭智輝表示，全球生醫科技正邁向再生醫學與精準醫療新時代，外泌體已成為關鍵核心技術。台灣過去在半導體產業建立「設計 × 製造」的世界級競爭優勢，如今該模式正逐步延伸至生醫領域，帶動產業升級與價值提升。他指出，任內推動「境內關外」國際醫療政策，正是為打造台灣成為國際醫療與生醫創新基地，讓技術、產品與服務加速走向全球市場。

黃志鵬則表示，隨著東南亞與非洲等新興市場醫療與健康需求快速成長，台灣生醫產業正迎來國際布局的重要契機。在全球競爭已從單一產品輸出轉向「技術 × 應用 × 市場」整合能力的趨勢下，永立榮所打造的i-ExoCraft™ 平台具備高度跨域整合潛力，可串聯醫療、醫美與保健應用等多元應用市場，並成為台灣鏈結國際市場的重要接口，推動台灣生醫產業走向全球、深化在地合作。

曾文尚總院長強調：「隨著全球邁入高齡化社會，再生醫學已成為醫療的必然趨勢；我們不再僅僅是填補歲月的痕跡，而是透過像永立榮外泌體i-ExoCraft™ 智能平台的科技力，從細胞層級精準重啟肌膚與組織的原生生命力。」

永立榮董事長簡奉任表示，永立榮為全球首家取得美國「培養與分離羊水幹細胞技術專利」的公司，也是亞洲唯一以羊水幹細胞為核心成立的生醫企業，長期深耕再生醫療領域，累積完整的羊水幹細胞分離與培養專利技術，並以此為基礎建立研發平台，發展涵蓋新藥、醫美保養品及保健食品等多元產品線。

在新藥研發方面，永立榮其中一項以神經修護機制開發治療勃起功能障礙（UA002）之新藥專案，目前已進入臨床二期試驗。隨著今年再生醫療法正式實施，公司亦為政策推動下之受惠者，並已獲得TFDA及CDE再生醫療雙重快速通關及專案輔導指標案件資格。

在商轉布局上，公司也積極開發多項鹿來源之外泌體原料及鹿茸多肽保健原料，並已成為多家美妝保養品如麗豐集團旗下克麗緹娜及保健食品如亞馬生醫等的主要原料及代工合作夥伴，營收表現亦逐年成長屢創佳績。為進一步強化公司成長動能，於去年永立榮啟動竹北外泌體創研先導製造中心，導入Exosome Design House營運模式，提供客戶客製化 OEM/ODM 產品設計與製造服務。

本次發表的 i-ExoCraft平台，便是升級優化服務，正式將半導體產業「Design House × Foundry」模式導入外泌體領域，使外泌體不再僅止於原料供應，而是可以被「設計」與「定義功能」的生物載體。進一步將外泌體技術推升至「設計導向」的新階段，並廣泛應用在醫學美容保養、再生醫藥、保健食品及寵物醫療保健等領域。

永立榮也正式宣告外泌體產業由「原料供應導向」邁向「功能產品設計導向」的新發展階段。隨著永立榮展現了強大的跨域整合能力與市場競爭力，未來也將持續引領台灣再生醫學技術走向全球，深化在地與國際市場的鏈結，未來有望進一步擴大市場影響力，成為台灣再生醫療領域的閃亮之星。