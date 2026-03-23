快訊

重啟核電…李文忠籲辦核能大辯論 詹順貴批牽拖依法行政、當人民笨蛋？

聽新聞
0:00 / 0:00

綠色行動力論壇4月23日登場／國發會副主委高仙桂：兩大支柱 衝多元綠能

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
國發會副主委高仙桂。國發會／提供
國發會副主委高仙桂。國發會／提供

面對全球氣候變遷與AI產業對電力需求的劇增，能源不再只是基礎設施，更是國家競爭力的核心關鍵。國發會副主委高仙桂表示，政府正全力推動二次能源轉型，將以「AI賦能」與「綠色金融」為兩大支柱全力發展多元綠能，以提高能源自主性。同時，推動深度節能、科技賦能，以及強韌電網，以強化能源韌性。

經濟日報與永豐銀行將於4月23日共同主辦「2026綠色行動力論壇—智慧綠能新紀元」，邀請產官學界代表，共同探討台灣在AI革命下的能源對策。高仙桂將出席致詞，分享政府推動能源轉型的政策方向。

高仙桂指出，能源自主及韌性攸關各國數位與淨零雙軸轉型，也是全球企業競賽的決勝關鍵。為支持台灣半導體及AI產業發展，政府在「國家希望工程」的架構下，正積極落實「AI新十大建設」及「國家總體減碳行動計畫」，其核心任務便是二次能源轉型。

在「AI賦能」方面，高仙桂強調「電力就是算力」，能源已成為AI基礎建設最底層的核心資源。為建置穩定的基載電力與低碳電力系統，政府推動淨零科技創新方案，在創能、儲能、節能及韌性電網等面向進行前瞻布局。透過AI技術，可提供企業智慧儲能與科技節能解決方案，例如發展智慧電網與虛擬電廠，大幅提高能源運用與電源調度效率。

針對「綠色金融」，高仙桂指出，政府將藉由「綠色及轉型金融行動方案」，加速訂定再生能源、低碳技術及深度節能的認定標準，並建置產業碳排數據庫。此外，將擴大「國家融資保證機制」並推動「綠色成長基金」，引導金融業資金投入綠能產業，加大對創新技術的投資力道。

值得關注的是，隨全球極端氣候頻傳，能源安全成為重中之重。政府於2026年正式上路「表後儲能補助計畫」，鼓勵企業與用電端建置表後儲能系統。此舉不僅能提升用電自主性，更能降低尖峰用電風險，協助產業界在面對電網壓力時具備更高的調度彈性，加速實現淨零轉型目標。

立即報名

能源 基礎設施 電力需求

延伸閱讀

【專家之眼】AI產業彎道超車的五大關鍵要素

AI City主題館 智慧城市展最大亮點

相關新聞

綠色行動力論壇4月23日登場／國發會副主委高仙桂：兩大支柱 衝多元綠能

面對全球氣候變遷與AI產業對電力需求的劇增，能源不再只是基礎設施，更是國家競爭力的核心關鍵。國發會副主委高仙桂表示，政府正全力推動二次能源轉型，將以「AI賦能」與「綠色金融」為兩大支柱全力發展多元綠能，以提高能源自主性。同時，推動深度節能、科技賦能，以及強韌電網，以強化能源韌性。

趨勢觀察／致伸董事長潘永中 永續經營 該變就變

「在AI時代挑戰劇烈的環境下，企業須堅守永續經營精神」。鏡頭暨聲學大廠致伸董事長潘永中表示，AI時代帶來許多新的挑戰與新的機會，加上大環境經濟以及地緣政治詭譎多變，確實讓近年來企業經營充滿各種變數，但若經理人能堅守永續經營的精神，就不會被時代的洪流所淹沒。

經濟選書／矽谷最危險公司Palantir寫傳奇

2023年4月初，執行長亞歷克斯．卡普發表公開信，宣告Palantir要推出人工智慧平台（AIP）。這是超高風險行動，他一口氣下了兩個賭注：第一，打賭生成式AI會徹底改變企業的管理方式；第二，打賭公司能在AI時代成為企業軟體霸主。卡普到了法說會上語出驚人，甚至放話公司的AI策略就是「拿下整個市場」。

數位行銷／AI代理人 服務力全面升級

過去幾年，中小企業主普遍面臨著巨大的矛盾：一方面是消費者對於即時回應的需求達到了前所未有的高度，另一方面卻是勞動力成本的攀升與專業人才的稀缺。在這種背景下，早期的聊天機器人（Chatbot）雖然解決了部分問題，但那種基於關鍵字匹配、回覆僵硬罐頭訊息的技術，早已無法滿足現代消費者的胃口。

點子農場／當台灣割包走進千年奈良

過去四年，上瀧滿在大阪的日本橋賣改良式的台灣割包。繽紛的色彩與西式素食（vegan），吸引不少歐美遊客，很多西方人也因此聽到台灣的名字。最近，上瀧滿擴大營業，在奈良開了新店面。店長是一對加拿大夫婦，預計一年後到加拿大開店。

央行政策微鬆動…信義代銷：下半年買氣有望回溫 但房價恐走反方向

信義代銷專案經理林暐哲指出，2024年9月央行祭出信用管制後，原本預計於2024年第4季推出的部分建案延後至2025年第1季，也使得329檔期推案量短暫增加。然而從2025年全年來看，建商推案明顯趨於保守，全年推案量從2024年的約1.6兆元，下降至約1.1兆元、年減約30%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。