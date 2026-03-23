綠色行動力論壇4月23日登場／國發會副主委高仙桂：兩大支柱 衝多元綠能

面對全球氣候變遷與AI產業對電力需求的劇增，能源不再只是基礎設施，更是國家競爭力的核心關鍵。國發會副主委高仙桂表示，政府正全力推動二次能源轉型，將以「AI賦能」與「綠色金融」為兩大支柱全力發展多元綠能，以提高能源自主性。同時，推動深度節能、科技賦能，以及強韌電網，以強化能源韌性。

經濟日報與永豐銀行將於4月23日共同主辦「2026綠色行動力論壇—智慧綠能新紀元」，邀請產官學界代表，共同探討台灣在AI革命下的能源對策。高仙桂將出席致詞，分享政府推動能源轉型的政策方向。

高仙桂指出，能源自主及韌性攸關各國數位與淨零雙軸轉型，也是全球企業競賽的決勝關鍵。為支持台灣半導體及AI產業發展，政府在「國家希望工程」的架構下，正積極落實「AI新十大建設」及「國家總體減碳行動計畫」，其核心任務便是二次能源轉型。

在「AI賦能」方面，高仙桂強調「電力就是算力」，能源已成為AI基礎建設最底層的核心資源。為建置穩定的基載電力與低碳電力系統，政府推動淨零科技創新方案，在創能、儲能、節能及韌性電網等面向進行前瞻布局。透過AI技術，可提供企業智慧儲能與科技節能解決方案，例如發展智慧電網與虛擬電廠，大幅提高能源運用與電源調度效率。

針對「綠色金融」，高仙桂指出，政府將藉由「綠色及轉型金融行動方案」，加速訂定再生能源、低碳技術及深度節能的認定標準，並建置產業碳排數據庫。此外，將擴大「國家融資保證機制」並推動「綠色成長基金」，引導金融業資金投入綠能產業，加大對創新技術的投資力道。

值得關注的是，隨全球極端氣候頻傳，能源安全成為重中之重。政府於2026年正式上路「表後儲能補助計畫」，鼓勵企業與用電端建置表後儲能系統。此舉不僅能提升用電自主性，更能降低尖峰用電風險，協助產業界在面對電網壓力時具備更高的調度彈性，加速實現淨零轉型目標。