油價若持續上揚 航空業下半年獲利動能承壓

美伊戰火油價變動成為不安因素，航空業者認為，根據第1季的載客率及各國際專業機構評估，對於2026年航空市場展望正向；不過，若油價持續上揚，恐壓抑下半年獲利動能。

法人認為，就目前航空四雄公布前兩個月營收表現，再加上3月有各種賞櫻團等活動開跑，雖然載客率不如1、2月，然而，整體售價維持高檔，推估第1季的營收、獲利仍會相當出色；至於第2季，目前各航空業者已因應油價變動開始加收燃油附加費，對售出的機票也會進行油料避險，將油價變動衝擊可望降到最低。

華航（2610）指出，國際專業的機構對於2026年的航空客、貨運市場還是看好，客運的部分，2026年客運需求成長將回歸長期均值年增 4.9%；2026年，亞太地區在年成長率與運量規模兩方面預期持續領先，成為全球主要成長引擎。

航空貨運的部分則更好，根據IATA分析，航空貨運市場將繼續受到貿易和地緣政治影響，然供應鏈移轉、高價電子零組件及電商貨物仍將依賴航空貨運，航空公司將透過運力及航網優化以應對挑戰，預估2026年貨運量成長率為2.6%。

油價上揚對於航空市場的影響情況，國內的航空業者普遍認為，油價的漲勢是短期性還是長期性是重要關鍵，如果高油連續大漲並且高油價維持半年以上，成本將跟著急速攀升，將牽動下半年獲利表現。