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航空業申請加徵燃油附加費 預計下月起調漲客貨運價格

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
國際油價漲勢擋不住，國內油品供給大漲，衝擊航空業。 聯合報系資料照
國際油價漲勢擋不住，國內油品供給大漲，衝擊航空業。 聯合報系資料照

國際油價漲勢擋不住，國內油品供給大漲，衝擊航空業。國內的四大航空業者正向主管機關申請4月起加徵燃油附加費，預告下月起航空的客貨運價格漲勢將擴大，其中，廉價航空虎航也將率先調漲機票價格。

航空燃油飆漲，牽動4月起航空客貨運價格將持續上行，國內外油價衝高成為衝擊航空業成本攀升新壓力，華航（2610）、長榮航（2618）及星宇（2646）等航空業者將同步因應，4月的客貨運價格將會根據中油公告的航空燃油價格，向主管機關申請新一輪的航空燃油附加費。

至於油價衝高恐吃掉航空公司獲利，後續仍有待評估，航空業認為，客貨運需求量能跟運價將成重要觀察指標。台灣虎航（6757）是國內唯一的平價航空，因應油價攀升造成成本上揚的部分，未來將浮動反映在機票售價上，至於團體票價目前還沒有變動，持續觀察市場變動調整中。法人估，國內的航空三雄的燃油成本因機隊規模不同約在26%-30%區間，過去因為航空油價飆漲，最高航空用油占成本逼近四成。

美伊戰爭自2月28日爆發以來，國際油價跟飆漲，布蘭特原油價格由每桶71美元，直接飆到120美元區間，近期在110美元左右波動，根據過去國際油價變化，2008年7月歷史高點147美元。美伊衝突的發展，將直接牽動國際油價長期走勢。

華航、長榮航認為，油價是航空業最大的成本，也是航空公司長期關注的項目，然而航空業經過多年來的油價飆漲、崩跌情況都發生過，近期油價飆升是因為美伊戰爭所造成，但戰事走勢難以預料，短期內將審慎因應。

華航、長榮航及星宇航空，持續關注油價走勢變化，將根據相關規定向民航局提報申請加收燃油附加費；今年3月已經因應市場油價變動，以中油2026年3月公告航空燃油平均一桶價格97.4美元，及基準油價每桶40美元，申請長、短程的燃油附加費。隨著油價持續變化，近期，華航、長榮航及星宇航空會適時向民航局申請，調整4月燃油附加費用，降低油價上揚對成本所造成的影響。

航空業者指出，加收燃油行之有年，有固定的公式計算油價上漲後，旅客跟航空公司各自須吸收的比率，來降低業者營運風險。

航空公司 中油 布蘭特原油

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