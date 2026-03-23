趨勢觀察／致伸董事長潘永中 永續經營 該變就變

「在AI時代挑戰劇烈的環境下，企業須堅守永續經營精神」。鏡頭暨聲學大廠致伸（4915）董事長潘永中表示，AI時代帶來許多新的挑戰與新的機會，加上大環境經濟以及地緣政治詭譎多變，確實讓近年來企業經營充滿各種變數，但若經理人能堅守永續經營的精神，就不會被時代的洪流所淹沒。

接軌AI時代 迎接挑戰

潘永中指出，2025年產業界走過一段波濤洶湧、高低起伏的歷程，先是上半年的美國關稅政策帶來不確定性，影響短中期營運，接著下半年又面臨新台幣陡峭走升的波動，之後再迎來AI需求激增，包括致伸在內的很多企業，都度過了一段先低後高的過程。

現在回顧這些有如坐雲霄飛車般的經歷，很多企業經理人都從變動中學到更多應對策略，尤其進入2026年，當前大環境持續劇烈變化，潘永中說，企業經營的挑戰確實比以往更大，但愈是如此，企業本身更要堅守永續經營的精神，以永續經營為出發點去思考該如何發展、如何開拓新業務或者新的商業模式，讓企業順利接軌AI時代。

展望2026年，新時代來臨，潘永中認為，企業不能再以不變應萬變，因為每天都在變，例如美國關稅政策也是變來變去，而企業在面對大環境改變時，勢必也要因勢利導，跟著做出改變，而這些改變的目的依然是為了讓企業能永續經營。

談到因應變動的之際，潘永中話鋒一轉表示，當前人們的消費行為與觀念也正出現重大改變，例如近年來名牌、精品的銷售量出現下跌，而體驗類型的消費則大幅增長，例如球賽、演唱會等，這些新的消費行為變化，也帶來新的商機，且正在快速茁壯。

關注新鮮事 找尋商機

潘永中進一步分析，消費者開始愈來愈重視無形的消費，也就是精神上的滿足，就像近年來許多演唱會或國際賽事才一開賣，門票就迅速被秒殺，即使門票再貴消費者都捨得花，而這些消費行為在過往其實並不常見，如今卻有著愈來愈普遍的現象。

對此，潘永中認為，企業必須時時刻刻關注市場任何變化，並且從中尋找機會，因為萬物都在變化，但唯一不變的事情就是企業必須要永續經營，必須要持續成長，所以要懂得應變，對內以成長、永續為核心，對外則是緊扣時代價值觀，該變就要變，這樣子企業才能活得下去、也才能活得好。