快訊

重啟核電…李文忠籲辦核能大辯論 詹順貴批牽拖依法行政、當人民笨蛋？

聽新聞
0:00 / 0:00

趨勢觀察／致伸董事長潘永中 永續經營 該變就變

經濟日報／ 陳昱翔
致伸董事長潘永中表示，對內以成長、永續為核心，對外則是緊扣時代價值觀，該變就要變。記者余承翰／攝影
致伸董事長潘永中表示，對內以成長、永續為核心，對外則是緊扣時代價值觀，該變就要變。記者余承翰／攝影

「在AI時代挑戰劇烈的環境下，企業須堅守永續經營精神」。鏡頭暨聲學大廠致伸（4915）董事長潘永中表示，AI時代帶來許多新的挑戰與新的機會，加上大環境經濟以及地緣政治詭譎多變，確實讓近年來企業經營充滿各種變數，但若經理人能堅守永續經營的精神，就不會被時代的洪流所淹沒。

接軌AI時代 迎接挑戰

潘永中指出，2025年產業界走過一段波濤洶湧、高低起伏的歷程，先是上半年的美國關稅政策帶來不確定性，影響短中期營運，接著下半年又面臨新台幣陡峭走升的波動，之後再迎來AI需求激增，包括致伸在內的很多企業，都度過了一段先低後高的過程。

現在回顧這些有如坐雲霄飛車般的經歷，很多企業經理人都從變動中學到更多應對策略，尤其進入2026年，當前大環境持續劇烈變化，潘永中說，企業經營的挑戰確實比以往更大，但愈是如此，企業本身更要堅守永續經營的精神，以永續經營為出發點去思考該如何發展、如何開拓新業務或者新的商業模式，讓企業順利接軌AI時代。

展望2026年，新時代來臨，潘永中認為，企業不能再以不變應萬變，因為每天都在變，例如美國關稅政策也是變來變去，而企業在面對大環境改變時，勢必也要因勢利導，跟著做出改變，而這些改變的目的依然是為了讓企業能永續經營。

談到因應變動的之際，潘永中話鋒一轉表示，當前人們的消費行為與觀念也正出現重大改變，例如近年來名牌、精品的銷售量出現下跌，而體驗類型的消費則大幅增長，例如球賽、演唱會等，這些新的消費行為變化，也帶來新的商機，且正在快速茁壯。

關注新鮮事 找尋商機

潘永中進一步分析，消費者開始愈來愈重視無形的消費，也就是精神上的滿足，就像近年來許多演唱會或國際賽事才一開賣，門票就迅速被秒殺，即使門票再貴消費者都捨得花，而這些消費行為在過往其實並不常見，如今卻有著愈來愈普遍的現象。

對此，潘永中認為，企業必須時時刻刻關注市場任何變化，並且從中尋找機會，因為萬物都在變化，但唯一不變的事情就是企業必須要永續經營，必須要持續成長，所以要懂得應變，對內以成長、永續為核心，對外則是緊扣時代價值觀，該變就要變，這樣子企業才能活得下去、也才能活得好。

雲霄飛車 地緣政治

延伸閱讀

朋昶數位科技 企業AI轉型戰略夥伴

相關新聞

綠色行動力論壇4月23日登場／國發會副主委高仙桂：兩大支柱 衝多元綠能

面對全球氣候變遷與AI產業對電力需求的劇增，能源不再只是基礎設施，更是國家競爭力的核心關鍵。國發會副主委高仙桂表示，政府正全力推動二次能源轉型，將以「AI賦能」與「綠色金融」為兩大支柱全力發展多元綠能，以提高能源自主性。同時，推動深度節能、科技賦能，以及強韌電網，以強化能源韌性。

油價若持續上揚 航空業下半年獲利動能承壓

美伊戰火油價變動成為不安因素，航空業者認為，根據第1季的載客率及各國際專業機構評估，對於2026年航空市場展望正向；不過，若油價持續上揚，恐壓抑下半年獲利動能。

趨勢觀察／致伸董事長潘永中 永續經營 該變就變

「在AI時代挑戰劇烈的環境下，企業須堅守永續經營精神」。鏡頭暨聲學大廠致伸董事長潘永中表示，AI時代帶來許多新的挑戰與新的機會，加上大環境經濟以及地緣政治詭譎多變，確實讓近年來企業經營充滿各種變數，但若經理人能堅守永續經營的精神，就不會被時代的洪流所淹沒。

經濟選書／矽谷最危險公司Palantir寫傳奇

2023年4月初，執行長亞歷克斯．卡普發表公開信，宣告Palantir要推出人工智慧平台（AIP）。這是超高風險行動，他一口氣下了兩個賭注：第一，打賭生成式AI會徹底改變企業的管理方式；第二，打賭公司能在AI時代成為企業軟體霸主。卡普到了法說會上語出驚人，甚至放話公司的AI策略就是「拿下整個市場」。

數位行銷／AI代理人 服務力全面升級

過去幾年，中小企業主普遍面臨著巨大的矛盾：一方面是消費者對於即時回應的需求達到了前所未有的高度，另一方面卻是勞動力成本的攀升與專業人才的稀缺。在這種背景下，早期的聊天機器人（Chatbot）雖然解決了部分問題，但那種基於關鍵字匹配、回覆僵硬罐頭訊息的技術，早已無法滿足現代消費者的胃口。

點子農場／當台灣割包走進千年奈良

過去四年，上瀧滿在大阪的日本橋賣改良式的台灣割包。繽紛的色彩與西式素食（vegan），吸引不少歐美遊客，很多西方人也因此聽到台灣的名字。最近，上瀧滿擴大營業，在奈良開了新店面。店長是一對加拿大夫婦，預計一年後到加拿大開店。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。