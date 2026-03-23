點子農場／當台灣割包走進千年奈良

過去四年，上瀧滿在大阪的日本橋賣改良式的台灣割包。繽紛的色彩與西式素食（vegan），吸引不少歐美遊客，很多西方人也因此聽到台灣的名字。最近，上瀧滿擴大營業，在奈良開了新店面。店長是一對加拿大夫婦，預計一年後到加拿大開店。

上瀧滿說自己曾經到台灣創業兩次，很感謝台灣給了他許多經驗和資源，也期待把自己的店經營成台灣旅客造訪奈良的入口和休息站。

這看來是一個台灣美食出海的故事，也看到了許多的可能。過去，割包一直出現在台灣的廟口和夜市，豬五花、花生粉、酸菜、香菜，用一個蒸過的白麵皮夾住，一口咬下，油脂在嘴裡化開。在台灣，沒有人覺得它需要故事，因為它本身就是生活，不需要被翻譯。

但美味的食物總是會自己找到出海口。2000年代初，紐約廚師張大衛（David Chang）在紐約下東區開了Momofuku，把割包放上菜單，用鴨肉取代豬肉，用芥末美乃滋取代花生粉，定價12美元一個。它不是台灣的割包，但它讓割包第一次出現在《紐約時報》的版面。

幾年後，倫敦又出現了Bao London，兩位台灣移民二代把割包做成品牌，排隊人龍繞過街角。割包的原籍地是台灣，但它的護照上蓋滿了東京、紐約、倫敦、柏林、墨爾本的章。

以上這些軌跡，對亞洲食物而言並不陌生。泰國在1990年代推行「世界廚房（Kitchen of the World）」政策，政府編列預算協助廚師移民海外、系統性輸出泰式料理，十年內泰式餐廳在全球翻倍。

韓國的路徑更為戲劇性，泡菜、炸雞、部隊鍋的全球化，幾乎是韓流文化輸出的副產品，BTS的粉絲愛上了辣炒年糕。

這些成功案例有一個共同的結構：食物本身不會旅行，是故事帶著食物旅行。每一道菜的背後，都有一套可以被外國消費者記住的敘事框架。

台灣一直缺的，不是好食物，而是這個框架。這就是上瀧滿在奈良做的事，他選擇奈良，不是隨機的。奈良町的旅客不是在找速食，他們在找「某種亞洲真實性的精華版本」。彩色的vegan割包，恰好是那個版本的完美入場券，它有台灣的輪廓，有當代飲食的價值符碼，有足夠的視覺衝擊讓人拍照，又有足夠的陌生感讓人好奇。

但更值得注意的，是上瀧滿在台灣創業過兩次。這意味著台灣輸出給他的，不只是食譜，而是一整套創業基因：夜市文化對食物創新的包容度、台灣消費者對異國食材的高接受度、食材供應鏈的靈活彈性、還有台灣獨特的「把外來文化本土化再輸出」的能力。

例如珍珠奶茶的誕生，本質上就是這個邏輯的產物。他把這套基因帶回日本，在奈良的古街上重新種植，然後準備帶著日本市場的品牌故事，前往加拿大和全世界。

日本市場對台灣餐飲品牌而言，從來不只是一個鄰近的消費市場，它是一張進入全球市場的信用背書。在歐美消費者的心理地圖裡，「曾在日本成功」是一個強大的品質認證，它意味著你的食物不只討本國人喜歡，連標準極高、對食物最為挑剔的日本市場都接受了你。日本的成功經驗，會讓一個台灣品牌在多倫多、溫哥華、倫敦的開店故事，多出一層厚度。

更重要的是，日本市場會促使台灣餐飲品牌自我提升。這種被迫成長和資源連結的過程，是許多台灣餐飲品牌在本土市場無法經歷的壓力測試與成長。