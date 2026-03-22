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央行政策微鬆動 信義代銷：下半年買氣有望回溫 但房價恐走反方向

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

信義代銷專案經理林暐哲指出，2024年9月央行祭出信用管制後，原本預計於2024年第4季推出的部分建案延後至2025年第1季，也使得329檔期推案量短暫增加。然而從2025年全年來看，建商推案明顯趨於保守，全年推案量從2024年的約1.6兆元，下降至約1.1兆元、年減約30%。

成交量方面降幅更為明顯，林暐哲指出，整體市場成交量平均減少約七成，其中雙北市相對抗跌，成交量約減少五至六成，但新竹及中南部市場則普遍減少約八成，顯示投資需求明顯退場。

他分析，近年政府多次實施信用管制，使得短期投資客幾乎消失，市場買方結構出現轉變。目前預售市場的主要客群大致分為兩類，一是首購族群，特別是可適用「新青安」政策的年輕購屋族；另一類則是長期置產族，包括為資產配置或為子女置產的家庭。部分投資人則是在股市獲利後，將資金轉入房地產，作為較穩定的資產配置。

至於2026年預售市場是否有機會回溫，林暐哲坦言，目前仍感受到市場寒意。2025年下半年出現「股房兩樣情」，股市持續上漲，但房市交易量反而轉冷，主要原因是資金出現「磁吸效應」，不少潛在買方將原本準備作為頭期款的資金先投入股市。當房價短期漲幅預期降低時，資金更傾向流向報酬率較高的投資標的。

不過信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德觀察，2025年第4季部分月份成交量曾略為回升，顯示市場並非完全停滯。林暐哲解釋，這多半屬於「個案表現」，即市場上少數具備地段、品牌或產品優勢的建案仍能創造銷售佳績，進而拉抬整體成交數據。

在市場轉冷之際，建商推案策略也開始調整。林暐哲以「保守觀望、延後推案」八字形容目前業界心態。部分建商因2025年推案銷售尚未完全去化，被迫延後原定2026年的新案推出，加上土地融資期限、建融條件以及餘屋貸款限制等政策壓力，均使開發商推案態度更加謹慎。

此外，今年市場還面臨包括虛坪改革、土方問題以及地方選舉等變數，建商與代銷在推案節奏上也更加靈活；林暐哲表示，過去高度重視的329檔期，如今影響力逐漸降低，建商更傾向依照自身銷售節奏，在確定產品條件成熟後才正式推出。

展望2026年市場走勢，林暐哲認為，價格與成交量可能呈現不同趨勢。價格方面整體可能「盤整至微跌」，優質地段或品牌建商的建案仍具價格支撐，甚至可能小幅上漲；但部分銷售壓力較大的個案，則可能透過降價、優付方案或附贈裝修家電等方式吸引買方。

成交量則仍取決於推案量與市場信心。他指出，如果經濟維持成長、股市表現穩定，或央行政策稍微鬆動，下半年市場可能出現溫和回溫，但整體仍難回到過去價量齊揚的熱絡階段。

對購屋族而言，林暐哲建議，市場降溫反而提供更多選擇與議價空間。挑選預售屋仍應回歸基本面，以地段、品牌與產品規劃為主要考量，尤其捷運站周邊或供給稀少區域，長期仍具保值性。他也鼓勵有需求的購屋族多看屋、多比較，適度提出價格與條件談判，在市場較為理性的時期，反而更有機會找到合適的房產。

建商 成交量 資產配置

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