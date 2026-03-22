經部3箭助地熱發電 今年鎖定台東卑南鹿野招商遴選

不同於風電、光電要「看天吃飯」，地熱屬於基載型綠能，具24小時穩健發電特性。經濟部規劃透過訂定法規專章、躉購費率誘因，以及國營事業帶頭等3策略推進地熱發電，今年也選定台東縣卑南鄉及鹿野鄉辦理招商遴選，總投資額估近新台幣17億元。

賴清德總統今天表示，檢討核電廠是否重啟的時候，也會持續支持綠能產業的發展，包括風力發電、太陽能發電、小水力發電、氫能發電等都會持續推動，這可以並行不悖，並沒有任何矛盾跟衝突。

過去地熱發電因受限探勘成本高昂、投資風險大，以及法規不明等諸多挑戰，發展進度相對緩慢。

為營造友善投資環境，經濟部113年於「再生能源發展條例」中增訂「地熱能發電專章」，單一窗口的審理機制，簡化過去需跨足「溫泉法」、「礦業法」的疊床架屋流程；政府也針對地熱發電訂定「前高後低」階梯式費率，降低業者前期還款壓力，並區分傳統型與次世代地熱分類，每度費率最高突破新台幣8.5元。

值得注意的是，地熱次世代分類是今年才新增，為布局深層地熱先進技術；傳統型地熱級距分界上調至5000瓩，則是為引導業者整併小規模案場，促進後續開發朝規模化方向推動。

此外，為分攤業者前期探勘風險，透過地熱能發電示範獎勵，最高補助業者鑽探費用50%，最高獎勵額度1億元。

除了法規與金援，數據透明化亦是關鍵。經濟部地質調查及礦業管理中心已建置「地熱探勘資訊平台」（GeoTEX），以「空陸地三維立體探勘」策略，將全台地熱潛能區的地質、地球物理及地球化學資訊整合揭露，讓開發風險變得可評估、可控管。

台灣地熱潛能上看40GW，其中淺層地熱開發已具雛形，已併網案場分布在宜蘭、台東、新北大屯山，總計13.657MW，規模最大為宜蘭土場5.448MW案場；更具規模潛力的深層地熱則由「國家隊」中油、台電帶頭，引進國際鑽井量能及先進地熱開發技術（EGS、AGS等），建置示範案場以逐步完善國內地熱產業。

宜蘭是全台深層地熱潛勢最高區域，中油去年8月開鑽全台首座4000公尺深層地熱探勘井「員山一號」，但因探勘結果未如預期，規劃由中研院轉作地震監測井。中油已鎖定宜蘭冬山鑽井，最新進度是在3月13日鑽深2595.6公尺，若潛能良好，將規劃建置規模25MW案場。

至於台電，則是與國際團隊（如BakerHughes、Baseload Power）合作進行大屯山地熱開發案，初步規劃於國家公園外圍地熱潛能次佳區域先行開發。

由於土地整合是隱形成本與風險，為降低業者開發不確定性，經濟部今年主導選定台東縣鹿野鄉、卑南鄉閒置國有地，將辦理招商推動區說明會說明遴選機制，估初估裝置容量達7MW，總投資額近17億元。