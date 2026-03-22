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離岸風電3-3選商今年完成 啟動深水區浮動風場計畫

中央社／ 台北22日電
離岸風電示意圖。圖／聯合報系資料照片
離岸風電示意圖。圖／聯合報系資料照片

台灣離岸風電去年累計裝置容量達4.4GW，規模為全球第5大，儘管建置中的風場正面臨成本挑戰，為滿足企業綠電需求，經濟部新一輪選商腳步不停歇，力拚年底前將完成3-3期選商，同時將啟動浮動式示範風場計畫。

賴清德總統今天表示，檢討核電廠是否重啟的時候，也會持續支持綠能產業的發展，包括風力發電、太陽能發電、小水力發電、氫能發電等都會持續推動，這可以並行不悖，並沒有任何矛盾跟衝突。

根據政府公布淨零排放路徑，風電是能源轉型策略要角之一，2030年離岸風電累計設置量目標為13.1GW，2050年目標為40GW到55GW，除支應企業綠電需求，環境效益也十分可觀，初估年減碳量上看1萬噸。

台灣離岸風電的發展歷程採取「先示範、次潛力、後區塊」的3階段策略。第1階段成功在苗栗外海建立首座商轉風場，第2階段持續引進更多國際開發商，此階段風場包括彰芳西島、海能、允能、海龍、大彰化風場等。

自2022年起，台灣正式進入第3階段「區塊開發」戰國時代，目前已完成3-1、3-2期選商，然而，受通膨及國際政經局勢影響，全球離岸風場建設成本攀升，多國風場招標轉趨冷淡，台灣也面臨逆風，目前僅CIP渢妙一風場融資到位。

除了大環境影響，風電國產化政策也墊高開發成本。回顧政府推動「國產化」政策初衷，是希望透過大規模風場開發建立本土風電供應鏈，帶動鋼鐵、造船及機電產業轉型升級，同時強化國家能源韌性。

隨著全球供應鏈緊縮與通膨陰霾揮之不去，2024年政府面對歐盟就國產化措施欲向世界貿易組織（WTO）「告狀」壓力，台歐雙方經數回合諮商溝通，已達成共識，台灣未來離岸風電開發計畫，將不會強制要求國產化。

能源署預計今年首季拍板3-3期選商規則，由ESG承諾（如在地採購）取代國產化義務，共將釋出3.6GW，同一開發商最大獲配容量上限調整為1GW，併網時間是2030年至2031年，並首度導入「早鳥獎勵」及「容量擴充」機制，以鼓勵有執行力團隊投入。

業界關切3-1、3-2期有解約或釋放案場是否納入3-3期，能源署已數度強調，這部分會另外招商；至於3-4、3-5、3-6期規劃，能源署副署長陳崇憲指出，目前有約40GW的空間在跨部會討論中，其中較為明確的是兩岸直航航道空間、估有1到2GW，法制作業完成後會盡速釋出。

根據經濟部統計，截至去年底，離岸風電累計裝置容量達4.4GW，已建立7座大型風場，規模為全球第5大，去年綠能投資達30億美元。今年預計有3座風場完工，屆時裝置容量總量將近一步提升至5.3GW。

由於近岸優質場址趨於飽和，台灣離岸風電勢必得前進深海區域，屆時將是對台灣海洋工程、動態電纜及浮式平台供應鏈的全新考驗。經濟部預計今年啟動浮動式示範風場計畫，上半年進行公眾意見蒐集，下半年啟動躉購費率討論。

離岸風電 太陽能發電 經濟部

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