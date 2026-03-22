南亞 CCL 等材料3月16日起喊漲15% CCL 業高階品已續漲

業界流傳南亞（1303）電子材料部門發布銅箔基板（CCL）等材料3月16日漲價15%的客戶通知信，對該議題，銅箔基板CCL業界指出，由於生產成本上升與供不應求高階品3月初已陸續和客戶群溝通續漲，預期今年各指標業者將持續反應需求調高報價至下半年。

依據業界流傳，南亞塑料公司電子材料部門發布通知：受銅箔加工費上調、電子級玻纖布持續緊缺影響，公司決定自3月16日起，對CCL及PP價格上調15%，引發關注。

事實上高階CCL供應商包含台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）皆已陸續和客戶們溝通漲價，騰輝（6672）也跟進在高階產品報價調整。

日前PCB龍頭臻鼎（4958）、載板龍頭欣興（3037）等皆已指出，今年看來價格上升的原物料以CCL以及電子玻纖布等持續，預期今年此情況持續，也已自去年第4季開始反應生產成本提高，轉嫁生產成本上升，欣興並說和客戶溝通漲價預期今年首季效益更顯著。

欣興日前召開法說會，發言人財務資深副總鍾明峰、資深副總行銷長楊筑華等出席，欣興提到，去年已適度反應原物料成本漲價（成本包含銅箔、貴金屬、銅箔基板、玻纖布），受惠AI與HPC加持首季續旺，首季營收仍可望優於去年第4季。

欣興說明，受惠AI與HPC需求穩健不論載板PCB皆是，高階應用比重提高有助獲利結構，同時適度反應原物料成本漲價（成本包含銅箔、貴金屬、銅箔基板、玻纖布）。

台光電、聯茂、台燿以及騰輝等去年已開始陸續反應生產成本上升以及供不應求因素。聯茂並提到預期營運逐季升溫到第3季，會逐季漲價，因為需求強勁加上原物料持續吃緊。

騰輝則說，受惠於國際情勢緊張及各國提高國防預算，加上航空航天應用需求持續擴張，公司高階材料出貨動能明顯增強。

此外，面對原物料價格上揚與供應緊繃，騰輝提到，公司自去年底起陸續調整產品售價，以合理反映成本結構，同時優化產能配置，應對市場需求增長。