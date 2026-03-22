落實供水平權、致力縮短城鄉差距 台水響應世界水資源日

22日適逢2026年聯合國世界水資源日（World Water Day），台灣自來水公司積極響應今年全球宣傳主題「水至四方，平等滋長（Water for all, growing equally）」，以實際行動推動供水平權，致力縮短城鄉差距，並透過各項永續行動計畫，展現水資源作為推動社會公平與性別平等的關鍵力量。

台水公司表示，為落實用水平權，公司長期致力於完整台灣各個角落的「水路拼圖」。其中，針對過去自來水普及率較低的屏東地區，台水公司配合政府無自來水地區供水改善計畫，積極深入各鄉鎮舉辦說明會，傾聽地方需求，並建置淨水場、水井及運用屏東縣政府林邊伏流水，提升供水量能，透過上述多元措施的推動，屏東地區自來水普及率自2016年的49.39%提升至2025年的73.25%，大幅改善居民用水條件。台水公司將持續配合相關政策推進，確保每一位民眾皆能獲得安全且負擔得起的飲用水為目標，積極實踐聯合國永續發展目標SDG6「潔淨水與衛生」。

在提升普及率的同時，台水公司亦持續關注既有用戶的用水品質與生活安全，針對全台部分老舊高地社區因地勢條件、管線使用年限及設備老化，長期承受供水穩定度不足等問題，台水公司配合政府「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，透過公私協力模式，協助社區改善加壓受水設備、汰換管線為高品質的延性鑄鐵管（DIP）與不鏽鋼波狀管（SSP），有效提升供水穩定性與用水安全。依據台水公司114年委託學術單位進行之研究顯示，此計畫的社會投資報酬率（SROI）高達4.36，即每投入1元，可創造出4.36元的整體社會效益，展現公共建設對社會永續發展的乘數效果。

台水公司也呼應今年世界水資源日強調「性別平等」與「社會包容」，將在推動各項供水計畫中，主動深入社區辦理說明會，廣泛聽取女性及不同群體的意見，尊重多元性別差異，消除性別歧視，促進性別地位的實質平等，確保溝通與決策過程更具包容性。未來，台水公司將持續優化硬體設施的優化與導入智慧科技管理系統，縮短城鄉供水差距，並確保資源分配的透明與公正，讓永續水資源成為守護這片土地最堅實的力量。