新竹品牌攻東京食展 引101家買家上門、25家日媒關注

新竹市政府攜手華品摃丸、老鍋米粉、或者OR及佳明香草園等4家在地品牌參加2026東京國際食品展，成功吸引日本、美國、新加坡、韓國、中國及埃及等地共101家國際買家前來洽談合作，同時獲得25家日本媒體報導。

新竹市長高虹安表示，東京國際食品展為亞洲重要的食品產業交流平台，匯聚全球食品業者及專業買家。透過此次參展，不僅讓新竹特色食品登上國際舞台，也讓在地業者能直接接觸海外市場，了解不同國家的消費需求與市場趨勢。

新竹市產發處長嚴翊琦表示，此次參展4家品牌皆獲得國際買家高度關注。「或者OR」接觸逾30家買家，洽談情形相當熱絡；「老鍋米粉」有30家左右買家接洽；「佳明香草園」與「華品摃丸」則各有約20家及近20家買家洽談合作，整體成果豐碩，充分展現新竹食品產業的多元實力與拓展國際市場的潛力。

產發處指出，各品牌以特色產品亮點成功吸引國際買家目光，並展開積極洽談。「老鍋米粉」推出的「米粉杯杯」以小巧便利包裝及創新的「泡米粉」概念吸引多國買家關注；「或者OR」的堅果脆辣醬以獨特風味與罐裝設計獲得多家買家詢價；「佳明香草園」推出的香草夾、香草醬與香草粉等產品，也吸引日本甜點業者深入洽談合作可能。

其中，新竹代表品牌「華品摃丸」於展會期間與日本食品通路商正式簽署合作備忘錄，為新竹特色食品拓展日本市場開啟新的合作契機，也讓具有代表性的台灣摃丸文化邁向更廣闊的國際舞台。此外，華品摃丸推出的常溫貢丸料理包亦受到多家海外買家關注，成功突破傳統貢丸需冷鏈運輸的限制，展現產品進軍國際市場的潛力。

產發處進一步指出，新竹市參展消息經新聞稿發布後，獲得日本多家主流媒體報導，包括朝日新聞、日本經濟新聞、產經新聞及TBS NEWS DIG等，共計25家媒體曝光，涵蓋新聞媒體、產業媒體與美食生活媒體，進一步提升新竹食品品牌在日本市場的知名度。

佳明香草園於商談展示天然香草產品，吸引日本甜點公司社長進行深度洽談，並透過現場品嚐體驗。圖／新竹市政府提供

「或者OR安醬」蒜蓉堅果脆辣醬最受好評，罐裝便利、風味獨特，展現高度市場潛力。圖／新竹市政府提供