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2026東京食品展台灣隊 十大參展公司揭曉

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
旺萊山提供、翻攝FB／黑橋牌∼用好心腸做好香腸、FB／藍海饌
旺萊山提供、翻攝FB／黑橋牌∼用好心腸做好香腸、FB／藍海饌

2026年東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）3月13日在東京Big Sight完美閉幕，匯聚全球約80國、3,000個品牌，是亞洲最具指標性的專業食品與飲料展覽。今年，台灣館以「TAIWAN SELECT」主題，整合政府與民間力量，共194家業者參展，規模創歷史新高，也是展會中第二大參展國。

日本是台灣食品出口的重要市場之一，2025年出口額約達7億美元，占整體出口比重16%。在穩定且具潛力的需求帶動下，東京國際食品展也成為業者拓展海外通路、提升品牌能見度的重要舞台。本次參展由中華民國對外貿易發展協會（TAITRA）與經濟部國際貿易署攜手農業部、原民會、10個公協會及15個縣市政府共同組團，展覽涵蓋休閒食品、麵製品、冷凍水產、醬料飲品、釀造及蔬果加工等多元類別，完整展現台灣食品產業的多樣性與競爭力。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，從東京國際食品展官網公布的台灣參展名單中，整理出十大參展公司的網路討論度（不含政府單位與農會），並了解他們如何運用創新和產品力，征服國際味蕾。

No.10 元進莊企業股份有限公司

翻攝官網／元進莊

元進莊是台灣最早投入家禽冷凍調理食品的專業加工廠之一，從雲林養雞戶起家，歷經三代經營，強調從「農場到餐桌」的品質控制，成為從育種、飼料、契約養殖到加工屠宰的一條龍供應廠。

旗下有元采珍饌、喫雞、辦桌、晨露等品牌，結合傳統技法與現代製程，產品涵蓋薑母鴨、紹興醉雞、雞胸肉、茶鵝、滴雞精等，打造兼具風味與品質的特色禽肉類料理。網友在FB臉書粉絲專頁評論，「肉質鮮甜、物美價廉、物超所值」、「滷味超級好吃的，還有麻辣口味，還有調理包也很方便」、「雞胸肉好吃，值得推薦」。

2026年2月，元進莊正式登錄興櫃，為這家深耕超過半世紀的老字號寫下嶄新里程碑，也象徵其邁向資本市場與國際布局的重要一步。本次更通過嚴格評選，加入雲林縣代表隊「雲林良品館」前進東京食品展，將台灣禽肉料理推向更廣泛的國際市場。

No.9 萬家香醬園股份有限公司

經典廣告詞「一家烤肉萬家香」深植台灣人的飲食記憶，也帶動了本土烤肉文化的流行。許多網友表示，「從小就是吃萬家香醬油長大的」、「萬家香、金蘭，不會亂加添加物」、「超愛成分單純的商品，他家好多可以挑選」。

萬家香醬園從台北迪化街發跡，早期接受日本專家技術指導，隨後建立現代化工廠。隨著都市發展變遷，生產基地南移至創辦人的故鄉、屏東大武山一帶，憑藉優質水源與穩定氣候，持續釀出風味穩定的醬油，並逐步拓展至海外市場，發展成具備國際布局的調味品企業。

強調品質與製程升級的萬家香，導入無防腐劑技術、全面推動純釀造，淘汰傳統化學水解製程，改以自然發酵方式生產，展現對健康與環境議題的重視。

承襲多年經驗，萬家香跨足酒業成立「萬家香蒸餾所」，並於2023年推出「大武山威士忌」，2024年在國際葡萄酒及烈酒評鑑（IWSC）與國際烈酒競賽（ISC）中斬獲二金四銀佳績。本次參與東京食品展，以有機醬油與大武山威士忌為主打產品，用美味征服全球美食家。

No.8 米大師美食生技股份有限公司

翻攝Threads／master.mi.food、官網／米大師

品牌官方社群小編在Threads上開心分享：「米大師前進日本參展啦！希望可以推廣給更多人知道台灣在地好米。」貼文吸引網友留言回應，「大推！超好吃，回日本都會塞行李箱」、「超棒」、「台灣食品推一個」。

米大師美食生技成立於1988年，創辦人陳泓源以健康、美味、創新為理念，專注於米食加工食品的研發。常溫熟飯系列於2023年正式上市，迅速打響市場知名度並奪下即食熟飯市佔第一名，主打不添加防腐劑、成分單純，採用專業殺菌技術能長時間常溫保存，消費者可選擇微波或隔水加熱，輕鬆享用。產品線涵蓋常溫熟飯、調味炊飯、常溫粥、湯泡飯及免煮快餐，充分滿足現代家庭及單身族群對快速便利餐食的需求。

除了即食熟飯，米大師以天然高纖食材製作低熱量、非油炸、無防腐劑的健康零食，銷售遍及日本、美國、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國等多個國家。自2014年起，將穀物熟化技術與營養科學結合，推出適合5個月以上嬰幼兒的健康輔食，如寶寶常溫粥、米餅與小星泡芙系列，深受家長喜愛。

No.7 得意中華食品有限公司

1993年創立的得意中華食品，以「安心食品」為定位，研發出健康安全的滷味產品。創辦人林宗隆與陳秀卿夫婦自高雄十全夜市小攤起家，懷抱「有心就有力，自助，人助也」的信念，從鐵蛋到各式滷味，親力親為掌握食材、烹調與通路，將傳統滷味事業逐步拓展為國際認證的專業工廠。

得意中華高度重視品質與安全，多次獲得政府及國際認證肯定，並榮獲銀髮友善食品獎、女性創業菁英獎、觀光工廠優質獎等殊榮，網友評價其產品提到，「密製滷汁、慢火熬煮；滷中王者，首推得意」、「常溫即食的滷秋刀魚，熬到魚骨輕咬就化口，吃魚不必挑魚刺」。廣聘二度就業婦女、中高齡員工與身心障礙人士，並提供特教生實習機會，打造溫暖的「愛心工廠」，將社會責任落實於營運；更成立全球第一座台灣滷味博物館，以教育與體驗方式推廣中華滷藝文化

品牌積極參與各國美食展，將台灣滷味推向世界。2026年以CAS台灣優良農產品生產廠商身份前進東京食品展，其「秋刀魚甘露煮」是亮點，先烘烤再以獨家滷汁細火慢煮，搭配真空包裝與高溫殺菌，魚質鬆軟、風味入味，向國際買家展現台灣農產加工實力與美味。

No.6 宏裕行食品股份有限公司

翻攝官網／宏裕行

本次東京食品展台灣參展隊伍中，宏裕行作為高雄海味代表。創辦人林錫宏夫婦從澎湖出發，落腳高雄的市場攤位，靠著新鮮原料、扎實用料與半開放式製作，深受當地饕客歡迎。採用澎湖傳統手法，挑選重量達標的虎斑花枝，手工去皮、去骨、去內臟，再以石磨細研，不添加魚漿或任何化學添加物，保留花枝原有的Q彈口感與海味細膩風味。

不僅重視食品原味與品質，宏裕行也積極建構現代化生產管理與食品安全體系，確保符合各項衛生法規。旗下產品包括花枝蝦卷、花枝蝦排、澎湖烏魚子等，已進駐好市多（Costco）、全聯、家樂福等大型零售通路。官網亦推出「料理小廚房」、「料理小教室」與「花粉開箱文」，用心分享美味食譜與料理技巧。

此外，宏裕行結合海洋教育，打造台灣首間花枝丸觀光工廠，透明展示製作過程，推廣食品文化與觀光體驗。到訪過的網友分享，「寓教於樂、吃喝玩樂一次搞定」、「結合吃、玩、學、買四大親子元素，非常適合一日遊行程」、「愛吃新鮮美味海鮮料理的人，絕對必逛起來」。

No.5 黑橋牌企業股份有限公司

台灣歷史悠久且極具代表性的國民品牌，以香腸、肉乾、豬肉絲等經典加工肉品深植人心，是許多家庭共同的味覺記憶。有網友推薦提到，「我媽都買黑橋牌，從小吃到大」、「甜甜的，就喜歡這味道」、「香腸直接煎100分，懂吃」、「推～用氣炸鍋10分鐘」。

近年，黑橋牌積極布局海外，自2019年在中央畜產會輔導下首度參與東京食品展後，即持續參展，至今累計7次，透過與國際買家及通路業者面對面交流，穩步提升品牌能見度並拓展商機。

把台灣的味道，帶進日本的日常！透過「大腸包小腸」攤位，現場翻烤油亮香腸、香氣四溢，將台灣街頭美食文化原汁原味呈現在展會中。黑橋牌表示，對日本消費者而言，帶有甜味且需烤製的台灣香腸雖屬新體驗，但實際品嚐後多給予高度肯定，甚至有驚豔之感，更吸引餐飲業者與研發人員深入了解其製程與應用。

現場也出現不少令人動容的畫面，「幾乎每屆都會遇到旅居日本的台灣人專程前來購買香腸，直言很久沒吃到這個熟悉的味道」，甚至希望多帶回去與親友分享，體現食品承載著心中珍貴的情感。

目前黑橋牌已正式進軍日本，並進入Aoki Super、LOPIA等通路推廣販售，同時攜手餐飲品牌推出台灣主題活動，建立市場基礎。面對日本偏好即食與西式香腸的消費習慣，透過與料理職人及KOL合作，開發在地化料理應用結合社群擴散；整理出標準化素材提供給經銷商與餐飲客戶，降低導入門檻。未來將持續以台灣香腸為核心，從產品輸出升級為飲食文化輸出，結合通路與餐飲雙軌布局，讓台灣味逐步融入海外日常。

No.4 三合美食品股份有限公司

翻攝FB／旺萊山

從一顆鳳梨出發，旺萊山（三合美食品）將在地農產轉化為具有文化與創新價值的商品，讓台灣鳳梨的魅力走向世界。網友留言大讚，「台灣之光，嘉義人的榮耀」、「服務好，東西超好吃，讚」、「坐擁北回歸線上恰恰好的陽光，氣候屬於熱帶與副熱帶之間，以及微酸的紅色土壞，是鳳梨良好的生長環境，一家人到旺萊山遊玩，開心的回憶」。

創辦人劉藥師原深耕流通業多年，對農產品品質控管有深厚經驗，並長期與在地小農合作。看見嘉義民雄鳳梨的潛力，他投入創立「旺萊山 Dr.Liu」，希望穩定小農收入，並延長農作物的保存期限，降低農業廢棄物，將鳳梨的價值全面發揮。秉持專業與對家人的用心，從原料端嚴格把關，堅持1顆鳳梨僅製作4顆鳳梨酥，讓產品保有天然清香與細緻風味。更延伸出鳳梨醋、鳳梨酵素等多元產品，致力實踐「鳳梨全果應用」。同時結合在地文化，以民雄舊稱「打貓」為靈感，打造「旺萊貓」IP形象，並透過觀光體驗與品牌故事，傳遞土地與人情味，吸引青年返鄉投入產業，讓農業與創意並行發展。

為了積極拓展日本市場，成立日本旺萊山株式會社，今年為第四度參與東京食品展，與當地食品產業交流。其中「財運旺旺萊禮盒」以50%鳳梨葉纖維與50%再生紙漿製成，盒身還可彩繪再利用為存錢筒；另推出日本外銷版「旺萊貓造型鳳梨酥」禮盒，結合造型與在地文化，吸引國際買家目光。

旺萊山參展團隊指出，其造型鳳梨酥與環保包裝深受日本及國際消費者青睞，成為展場詢問度最高的熱門品項之一。團隊也表示，此行「獲益良多」，不少海外買主連年回訪，主動洽談合作機會。未來將透過東京食品展及日本在地快閃通路等多元布局，持續擴大品牌影響力；目前也於東京晴空塔快閃販售，為「2026臺灣祭」提前造勢。

No.3 金車股份有限公司

作為金車關係事業的核心企業，旗下擁有伯朗咖啡、波爾系列飲料與食品、金車麥根沙士及健酪乳酸飲料等多元品牌。曾於1990年代推出漢寶速食麵，雖一度退出市場，但自2023年9月起重新回歸，再度引發關注。此外，金車亦與日本大塚製藥合資成立金車大塚，在台灣代理寶礦力水得（POCARI SWEAT）運動飲料，展現其積極拓展國際合作的布局。

旗下中壢廠是品牌發展的重要起點，以「金車麥根沙士」打響市場知名度，1982年推出的伯朗咖啡，更奠定其罐裝咖啡市場領導品牌地位。另外，平鎮廠專注於咖啡粉、冷凍麵與即食粥的生產；宜蘭員山廠利用純淨水源，生產波爾天然水、乳酸飲料及茶飲。噶瑪蘭威士忌酒廠則以亞熱帶氣候與全球橡木桶釀造出風味醇厚、屢獲國際大獎的威士忌，揚名海外。

今年，金車攜旗下伯朗咖啡與波爾茶亮相東京食品展，向國際市場展示台灣優質飲品的魅力。有網友開箱伯朗咖啡12種口味，包含原味、藍山風味、曼特寧風味、卡布奇諾、夏威夷豆風味、白金頂級、黃金特選、美式咖啡等，吸引許多愛好者留言討論，「我都套進去阿比（維士比）」、「年經時愛喝原味，現在愛喝藍山」、「推卡布奇諾，看影片真的有好多咖啡豆喔」、「純黑我覺得還不錯喝，不太會有苦澀味很順口」。

No.2 喜年來股份有限公司

翻攝官網／2026年東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）

1977年在台北新莊創立的喜年來，原名「山鄉股份有限公司」，最初以生產桃酥與鮑魚酥為主，後引進香港技術，採用瓦斯手工煎製蛋捲，並開始從事喜年來蛋捲產銷。為因應蛋捲市場需求，積極投入自動化研發，成功開發全球首部自動煎製蛋捲機，標誌著生產標準化與衛生安全的新里程，也奠定喜年來蛋捲成為市場代名詞的基礎。

為呼應蛋捲在消費者心中的地位，公司1984年正式更名「喜年來股份有限公司」，持續拓展生產與研發規模，旗下產品涵蓋蛋捲、餅乾、薄餅、金牛角等。近年積極發展跨界聯名，合作對象包括SHE、POLI波力、巧虎、MONBANA巧克力及知名IP「角落小夥伴」、「黃阿瑪的後宮生活」、《LINE WEBTOON》熱門漫畫「純情大作戰」等，推出聯名禮盒與創意新品，持續為品牌注入新活力，更將產品外銷至美國、韓國好市多。

喜年來此次加入「品味南投」30家優質品牌行列，前進東京拓展國際市場，新品「臻朵」巧克力引發網友熱議，也是本次東京食品展的主打商品之一。不少人分享，「蛋捲外面包裹一層香濃的巧克力醬，撒上滿滿榛果顆粒」、「吃起來跟金莎有點像，但整體甜度更低更耐吃」、「好吃 ，酥脆甜香」、「包裝設計也很厲害，吃起來不易沾手」。

No.1 藍海饌食品有限公司

翻攝官網／2026年東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）

想用一碗牛肉麵征服世界味蕾？問問藍海饌就知道！這次，藍海饌將最道地的台灣靈魂帶到東京食品展，與日本通路商及餐飲業者面對面交流。品牌在FB粉專分享：「在這場深刻的美食外交中，看見了台灣牛肉麵在國際市場的無限潛力。」

藍海饌的故事，起源於擁有深厚代工背景的食品廠（前身為世界阿一鮑魚）。二代老闆張哲銘接手家業後，將傳統玻璃罐頭改良為「軟式罐頭」即食調理包，結合對牛肉麵的熱愛與專業食品加工技術，選用牛大骨熬製濃郁湯頭，再以澳洲牛腱心切成大塊，打造出加熱即食卻宛如現煮的口感。堅持「真材實料、天然美味」，自2022年開始連續三年榮獲台北國際牛肉麵節冠軍，在網路團購界被譽為「調理包天花板」。

自2013年成立以來，公司逐步建立完善的品質管理制度，包括HACCP與ISO 22000認證，並於2015年推出自有品牌「藍海饌」，以牛肉麵與即食調理包為主打。「藍海」象徵大海廣闊食材，「饌」意指珍貴，高標準選材、嚴謹品質管理，只為呈現頂級美味。此外，持續升級廠區設備，引進多項國際食安標準與多條自動化生產線，並拓展美國、加拿大及更多海外市場，2025年更獲得iTQi國際風味絕佳獎章。

饕客分享提到，「我覺得真的很好吃耶！比外面賣的還好吃而且肉又大塊，絕對推半筋半肉」、「牛肉麵、拉麵、紅燒排骨麵都吃過，沒有雷」、「很喜歡，都買半筋半肉的再自己加蔬菜跟蒟蒻，比較喜歡清燉，湯很好喝」、「清淡派喜歡 番茄＞清燉＞紅燒」、「胡椒豬肚跟麻辣四喜比牛肉麵好吃」、「我覺得拉麵超好吃」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年3月18日至2026年3月17日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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