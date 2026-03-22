2026年國際自行車展 登場

2026年台北國際自行車展25日至28日登場，參出規模達900家廠商、3,450個攤位。自行車產業低迷多時，第1季正值接單旺季，自行車雙雄新車款表現成為市場關鍵，更受市場矚目。

台北國際自行車展為全球排名前二、亞洲最大規模的專業自行車展，外貿協會主辦、台灣自行車輸出業同業公會協辦的，今年將全面呈現自行車產業的技術突破與市場發展趨勢。

台北國際自行車展屬於B2B的專業展，因台灣自行車產業在全球具備足夠競爭力，因此每年的台北自行車展展出的新設計與技術，都對自行車產業的趨勢發展有重要影響。之前自行車展因為疫情造成影響，之後又因整體產業的庫存水位過高，影響業者開發新車款的進度，在經歷過自行車庫存去化之後，今年市場轉趨樂觀，可望在自行車展看到更新的產品與設計。

此次自行車展展出內容包括自行車整車、自行車零件、自行車配件、人身部品、電動輔助自行車、電機系統、智慧騎乘裝置、騎行服務、先進複合材料、低碳運載具、創新展區。

其中，電動輔助自行車及電機系統區、先進複合材料區、騎行旅遊及文化區、Motion Vision創新區、自行車零配件、自行車整車、外商及國際品牌等都是此次自行車展的亮點所在。

自行車展結合的相關活動並有TAIPEI CYCLE Industry Forum產業論壇、創新設計獎頒獎、Motion Vision創新與新創活動、自行車文化工作坊、綠色前行永續獎。