聽新聞
0:00 / 0:00

2026年國際自行車展 登場

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

2026年台北國際自行車展25日至28日登場，參出規模達900家廠商、3,450個攤位。自行車產業低迷多時，第1季正值接單旺季，自行車雙雄新車款表現成為市場關鍵，更受市場矚目。

台北國際自行車展為全球排名前二、亞洲最大規模的專業自行車展，外貿協會主辦、台灣自行車輸出業同業公會協辦的，今年將全面呈現自行車產業的技術突破與市場發展趨勢。

台北國際自行車展屬於B2B的專業展，因台灣自行車產業在全球具備足夠競爭力，因此每年的台北自行車展展出的新設計與技術，都對自行車產業的趨勢發展有重要影響。之前自行車展因為疫情造成影響，之後又因整體產業的庫存水位過高，影響業者開發新車款的進度，在經歷過自行車庫存去化之後，今年市場轉趨樂觀，可望在自行車展看到更新的產品與設計。

此次自行車展展出內容包括自行車整車、自行車零件、自行車配件、人身部品、電動輔助自行車、電機系統、智慧騎乘裝置、騎行服務、先進複合材料、低碳運載具、創新展區。

其中，電動輔助自行車及電機系統區、先進複合材料區、騎行旅遊及文化區、Motion Vision創新區、自行車零配件、自行車整車、外商及國際品牌等都是此次自行車展的亮點所在。

自行車展結合的相關活動並有TAIPEI CYCLE Industry Forum產業論壇、創新設計獎頒獎、Motion Vision創新與新創活動、自行車文化工作坊、綠色前行永續獎。

台北 自行車

延伸閱讀

低碳追風！觀光署啟動2026全台自行車年度接力盛典

相關新聞

汽油23日漲1.8元 柴油貴1.4元

中油昨（21）日宣布，本周一、23日凌晨零時起，汽、柴油價格各調漲1.8元及1.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升29.5元。

雲豹能源、鈊象 力旺談業績

遊戲股王鈊象、太陽能系統整合商雲豹能源與矽智財廠力旺均將於本周舉行法說會或業績發表會，預期將釋出相關營運展望及說明業務拓展情形。

2026年國際自行車展 登場

2026年台北國際自行車展25日至28日登場，參出規模達900家廠商、3,450個攤位。自行車產業低迷多時，第1季正值接單旺季，自行車雙雄新車款表現成為市場關鍵，更受市場矚目。

雄獅砸2千萬辦春酒！包場兒童新樂園、4千人嗨翻夜空

雄獅（2731）集團21日盛大舉辦「世界真有趣，雄獅帶你去」2026星空春酒派對，投入逾2千萬元，旅遊業界首創包場臺北市立兒童新樂園，邀請全集團員工、眷屬及導遊領隊夥伴，近4千人齊聚同歡。

雄獅家庭日《世界真有趣。雄獅帶你去》業績再創佳績

雄獅集團21日以家庭日的形式辦春酒，雄獅（2731）董事長王文傑表示，春酒在旅遊場域舉行有著特別的意義，更要借這個機會，感謝所有員工過去對雄獅集團貢獻為雄獅創造輝煌的佳績，2026年《世界真有趣。雄獅帶你去》即便中東國際局勢動盪，有信心2026年業績再創佳績。

台數科廖紫岑接磐石會長 承襲磐石韌性啟動AI時代新局

由中部上市櫃企業負責人組成的磐石會，21日假台中林酒店舉行「第28、29屆會長交接典禮」，在總統賴清德監交下，巨大集團董事長劉湧昌正式交棒給台數科董事長廖紫岑。廖紫岑也宣布，本屆的核心願景為「共學創新，共好永續」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。