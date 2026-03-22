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雲豹能源、鈊象 力旺談業績

經濟日報／ 記者陳昱翔鐘惠玲／台北報導

遊戲股王鈊象（3293）、太陽能系統整合商雲豹能源與矽智財廠力旺（3529）均將於本周舉行法說會或業績發表會，預期將釋出相關營運展望及說明業務拓展情形。

鈊象預計25日召開法說會，並將針對歐美市場拓展進度進行說明。鈊象今年2月營收20.83億元，月增4.8％、年增19.2％，單月營收連二個月創歷史新高，並首度登上20億元大關，業績表現亮眼。

目前鈊象正在歐洲市場陸續取證中，已取證國家包含馬爾他、瑞典、希臘、羅馬尼亞、英國、葡萄牙。據悉，歐洲為全球最大線上博弈（Online Gambling）市場，將成為繼東南亞後，鈊象未來幾年主要的成長動能。

展望未來，法人認為，估計歐洲線上博弈市場很快就會為鈊象帶來明顯貢獻，而既有的東南亞與美國市場則穩定成長。

雲豹能源預計於23日召開法說會，並針對今年營運釋出最新展望。雲豹能源去年營收74.69億元，年增96.9％，創歷史新高。其中包括儲能工程、售電事業營收、維運、水處理及其他業務穩定挹注，形成四大營收動能並進的結構。

雲豹能源總經理趙書閔曾提到，今年旗下二大子公司天能綠電、台普威能源不僅即將分別轉上櫃、登錄興櫃，且業績有望持續創高，帶動整體營運表現同步起飛。

據悉，天能綠電預計將在第2季興櫃轉上櫃，而台普威能源則將在第2季登錄興櫃。天能綠電目前已是全台綠電交易市占率王，今年預料交易量仍將高幅度成長，而台普威能源在儲能部分處於市場領先地位，今年訂單動能也相當強勁。

另外，力旺將於26日參與櫃買市場業績發表會，預計將說明該公司財務及業務相關資訊。

力旺今年前兩月合併營收為9.72億元，年增18.8％。該公司評估，在授權金方面，有來自於晶圓代工廠的技術授權，及晶片客戶的設計授權，不管是授權案數與授權金單價都持續增加，預期授權金收入將會有強勁成長。至於權利金方面也加速成長，主要是來自於更高單價先進製程，PUF權利金及更高權利金比率的 MTP比重上升。

葡萄牙 東南亞 營收

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