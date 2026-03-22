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汽油23日漲1.8元 柴油貴1.4元
中油昨（21）日宣布，本周一、23日凌晨零時起，汽、柴油價格各調漲1.8元及1.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升29.5元。
中油表示，自2月28日中東爆發美伊戰爭起迄今（3月22日）止，依據浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動專案平穩機制，中油預估汽、柴油合計吸收金額約34.26億元。
行政院發言人李慧芝昨日表示，對於中油財務協助，行政院長卓榮泰指示朝「專案融資」、「撥補」、「增資」三方向研議，盼穩健中油營運，穩定供應民生用油。
中油表示，盼在兼顧市場機制下，降低對民眾日常生活與產業營運影響，並持續維持國內物價穩定。
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