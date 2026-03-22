聽新聞
0:00 / 0:00

汽油23日漲1.8元 柴油貴1.4元

經濟日報／ 記者陳美玲歐芯萌／台北報導

中油昨（21）日宣布，本周一、23日凌晨零時起，汽、柴油價格各調漲1.8元及1.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升29.5元。

中油表示，自2月28日中東爆發美伊戰爭起迄今（3月22日）止，依據浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動專案平穩機制，中油預估汽、柴油合計吸收金額約34.26億元。

行政院發言人李慧芝昨日表示，對於中油財務協助，行政院長卓榮泰指示朝「專案融資」、「撥補」、「增資」三方向研議，盼穩健中油營運，穩定供應民生用油。

中油表示，盼在兼顧市場機制下，降低對民眾日常生活與產業營運影響，並持續維持國內物價穩定。

李慧芝 發言人 行政院長

延伸閱讀

國際油價飆升…中油估已吸收逾34億 政院「三方向穩財務」

三方向協助中油財務 卓揆：專案融資、撥補、增資

中油吸收7成5穩物價 汽、柴油價格各調漲1.8元及1.4元

中油吸收漲幅 物價仍蠢動

相關新聞

汽油23日漲1.8元 柴油貴1.4元

中油昨（21）日宣布，本周一、23日凌晨零時起，汽、柴油價格各調漲1.8元及1.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升29.5元。

雲豹能源、鈊象 力旺談業績

遊戲股王鈊象、太陽能系統整合商雲豹能源與矽智財廠力旺均將於本周舉行法說會或業績發表會，預期將釋出相關營運展望及說明業務拓展情形。

2026年國際自行車展 登場

2026年台北國際自行車展25日至28日登場，參出規模達900家廠商、3,450個攤位。自行車產業低迷多時，第1季正值接單旺季，自行車雙雄新車款表現成為市場關鍵，更受市場矚目。

雄獅砸2千萬辦春酒！包場兒童新樂園、4千人嗨翻夜空

雄獅（2731）集團21日盛大舉辦「世界真有趣，雄獅帶你去」2026星空春酒派對，投入逾2千萬元，旅遊業界首創包場臺北市立兒童新樂園，邀請全集團員工、眷屬及導遊領隊夥伴，近4千人齊聚同歡。

雄獅家庭日《世界真有趣。雄獅帶你去》業績再創佳績

雄獅集團21日以家庭日的形式辦春酒，雄獅（2731）董事長王文傑表示，春酒在旅遊場域舉行有著特別的意義，更要借這個機會，感謝所有員工過去對雄獅集團貢獻為雄獅創造輝煌的佳績，2026年《世界真有趣。雄獅帶你去》即便中東國際局勢動盪，有信心2026年業績再創佳績。

台數科廖紫岑接磐石會長 承襲磐石韌性啟動AI時代新局

由中部上市櫃企業負責人組成的磐石會，21日假台中林酒店舉行「第28、29屆會長交接典禮」，在總統賴清德監交下，巨大集團董事長劉湧昌正式交棒給台數科董事長廖紫岑。廖紫岑也宣布，本屆的核心願景為「共學創新，共好永續」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。