汽油23日漲1.8元 柴油貴1.4元

雄獅集團21日以家庭日的形式辦春酒，雄獅（2731）董事長王文傑表示，春酒在旅遊場域舉行有著特別的意義，更要借這個機會，感謝所有員工過去對雄獅集團貢獻為雄獅創造輝煌的佳績，2026年《世界真有趣。雄獅帶你去》即便中東國際局勢動盪，有信心2026年業績再創佳績。

2026-03-21 19:30