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雄獅家庭日《世界真有趣。雄獅帶你去》業績再創佳績

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
雄獅今年以《世界真有趣。雄獅帶你去》為主題，打造星光派對。 記者黃淑惠／攝影
雄獅今年以《世界真有趣。雄獅帶你去》為主題，打造星光派對。 記者黃淑惠／攝影

雄獅集團21日以家庭日的形式辦春酒，雄獅董事長王文傑表示，春酒在旅遊場域舉行有著特別的意義，更要借這個機會，感謝所有員工過去對雄獅集團貢獻為雄獅創造輝煌的佳績，2026年《世界真有趣。雄獅帶你去》即便中東國際局勢動盪，有信心2026年業績再創佳績。

王文傑感性的指出，疫情期間，雄獅集團全體員工跟著大家縮衣節食共度難關，迎來的疫情後旅遊需求大爆發。

2026雄獅集團年度春酒於3月21日於在臺北市立兒童新樂園登場。今年以《世界真有趣。雄獅帶你去》為主題，打造星光派對，向一年來辛勤付出的同仁致敬，新年度八大職能團隊一起共同努力，能夠讓雄師全力邁向五化，再創佳績，王文傑

領軍台上全體主管向台下同仁、家屬深深的一鞠躬。

受惠旅遊需求持續升溫，雄獅2025年每股盈餘（EPS）達17.49元、配息12.8元，皆創歷年新高紀錄。今年2月農曆春節假期長達9天且完整落在2月，以及228連假等因素，雄獅旅2月營收再開紅盤，達32.87億元，年增41.04%，單月營收改寫新高紀錄，對於今年的營運展望很有信心。

雄獅集團今（21）日以家庭日的形式辦春酒，雄獅董事長王文傑（左3）感謝所有員工過去對雄獅集團貢獻。</p><!--6--><p> 記者黃淑惠／攝影
雄獅集團今（21）日以家庭日的形式辦春酒，雄獅董事長王文傑（左3）感謝所有員工過去對雄獅集團貢獻。

記者黃淑惠／攝影

2026雄獅集團年度春酒於3月21日於在臺北市立兒童新樂園登場。記者黃淑惠／攝影
2026雄獅集團年度春酒於3月21日於在臺北市立兒童新樂園登場。記者黃淑惠／攝影

雄獅董事長王文傑領軍台上全體主管感謝台下同仁一整年的貢獻。記者黃淑惠／攝影
雄獅董事長王文傑領軍台上全體主管感謝台下同仁一整年的貢獻。記者黃淑惠／攝影

雄獅以《世界真有趣。雄獅帶你去》為主題，打造星光派對。記者黃淑惠／攝影
雄獅以《世界真有趣。雄獅帶你去》為主題，打造星光派對。記者黃淑惠／攝影

雄獅 春酒 旅遊

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