台數科廖紫岑接磐石會長 承襲磐石韌性啟動AI時代新局

由中部上市櫃企業負責人組成的磐石會，21日假台中林酒店舉行「第28、29屆會長交接典禮」，在總統賴清德監交下，巨大集團董事長劉湧昌正式交棒給台數科董事長廖紫岑。廖紫岑也宣布，本屆的核心願景為「共學創新，共好永續」。

廖紫岑表示，接下來將帶領會員企業深化共學平台，促進跨域合作與國際連結，攜手迎向AI時代與全球變局的新挑戰，持續創造產業永續與社會共好的正面效益。

交接典禮現場冠蓋雲集，總統賴清德、經濟部長龔明鑫、外交部長林佳龍、立法院副院長江啟臣、立委何欣純、台中副市長鄭照新、雲林副縣長謝淑亞等人都到場祝賀，展現磐石會作為中部企業領袖重要交流平台的影響力與凝聚力。

賴清德致詞時指出，台灣在過去一年經濟表現亮眼，展現產業與國人共同努力的成果，未來政府將持續穩健推動經濟發展，同時審慎因應對等關稅、提前部署中東情勢對能源供應造成的影響。

面對地緣政治變化，政府將謹慎、堅定、不卑不亢維持現狀，強化國防力量與經濟韌性，並與國際夥伴站在一起，確保台灣持續發展，期勉各界共同努力，持續向前。

賴清德表示，非常高興能受邀出席磐石會新舊任會長交接典禮，特別要利用這個難得的機會，感謝巨大創辦人劉金標董事長，在台積電尚未廣為人知之前，巨大公司的自行車早已行銷全世界。

賴清德說，劉創辦人對國家及經濟的貢獻良多，他的離開令人相當不捨，日前也特別代表國家頒發褒揚令，表彰其對國家經濟及產業的巨大貢獻。

隨後，賴清德感謝磐石會第28屆會長劉湧昌，過去一年帶領磐石會面對美國對等關稅進退有序，引領產業持續前進；並恭喜第29屆會長廖紫岑眾望所歸，順利接任磐石會會長，祝福未來對台灣的經濟及產業發展做出更多貢獻。

今天也是廖紫岑的生日，她在就職演說中分享《世界上最神奇的二十四堂課》中的一段話：「別人眼中的困難，正是勇者眼中的常態。」她指出，對企業家而言，唯有以韌性與行動改寫「定局」，才能在變局中脫胎換骨。

尤其，AI浪潮與地緣政治變局交織下，磐石會員企業長年累積的「集體韌性」，正是面對快速變遷AI時代最珍貴、也最具競爭力的底蘊。

廖紫岑說，接任會長後將以「共學創新，共好永續」作為核心願景；並提出未來推動會務的三大方向，首先是讓磐石會「被看見」，產業能見度是價值被理解的起點，未來將強化外部溝通與整體形象，讓政策更貼近產業現場。

其次為深化磐石會「共學平台」，將借鏡大肚山產業創新基金會經驗，透過跨域交流與國際接軌等多元活動，促進會員企業以共學帶動共創，擴大合作規模、提升競爭力。

最後是讓磐石會成為「經濟日不落國」的最強發動機，面對全球市場重整與新興技術快速演進，磐石會將協助會員企業在AI與永續趨勢中掌握新機會，讓中部產業持續成為推動台灣經濟向前的關鍵引擎。

磐石會成立迄今29年，現有130家會員公司，總市值逾2兆元，長期致力於產業創新、企業交流與轉型升級，扮演申聯中部產業鏈與培育企業接班的重要平台。廖紫岑期盼，在承襲磐石深厚的產業根基下，以共學創新開啟AI時代下更具韌性與正向影響力的新局。

台數科董事長廖紫岑(右)宣布，磐石會本屆的核心願景為「共學創新，共好永續」。記者宋健生／攝影

磐石會21日舉行「第28、29屆會長交接典禮」，總統賴清德到場祝賀。記者宋健生／攝影