老宅延壽台東說明會 立委持續爭取名額、預算照顧長輩

行政院日前宣布啟動「老宅延壽機能復新計畫」，立委陳瑩、莊瑞雄在年前即聯絡內政部長劉世芳，建議儘快將計畫安排到台東辦理說明會。21日由內政部次長董建宏主持的說明會，是內政部年後在地方舉辦的第一場說明會。

陳瑩表示，「老宅延壽」對屋齡及人口比例老化偏高的台東，可以讓居住環境更安全、讓長輩住得更安心。

根據國土管理署房屋稅籍資料，台東屋齡30年以上住宅共有60,826間，台東所有房屋超過30年的比例高達68.8%，顯示老宅問題相當普遍。台東也是高齡社會，65歲以上人口已占21%，高於全國平均，加上許多年輕人在外縣市求學、工作，台東長輩實際生活的比例更高。

陳瑩強調，台東老舊住宅比例相當高，非常需要「老宅延壽」政策協助，未來會持續爭取增加補助名額，提升台東老舊住宅的環境與安全。

中央政府相繼推出住宅政策，包括台東第一座由中央出資購地興建的社會住宅「海濱好室」，在這個月開始招租，明年台東還有二處社會住宅「寶桑好室」及「仁和好室」，也會陸續完工招租，而對於老舊住宅面臨的安全與使用問題，則推出「老宅延壽計畫」。

陳瑩表示，許多老舊公寓與透天住宅不論室內或室外，都面臨設備老化、使用不便甚至安全問題，改善居住安全與生活便利性，是守護長輩生活品質最重要的照顧之一。

「老宅延壽機能復新計畫」提供屋齡30年以上公寓與透天住宅的結構安全評估、管線更新、屋頂及外牆維修，以及居家無障礙改善補助。陳瑩表示，老宅能改善使用機能、提升居住安全，讓長輩在熟悉的家中安心生活；讓住宅舒適安全，是照顧長輩最實際的需求。

陳瑩提到，未來將持續向中央爭取更多資源，提升台東老宅安全與居住品質，讓地方生活環境一步步改善。

莊瑞雄則表示，建議相關部會在制定補助標準時應更具備同理心與彈性，未來可研議除了每戶基本的修繕補助外，若家中有長輩同住，可視情況額外加碼10萬至30萬元的專案補助金，藉此實質減輕一般家庭的經濟負擔。

「老宅延壽」修繕補助適用對象為全國屋齡30年（含）以上的合法建築物。內政部針對屋齡30年以上的4至6樓公寓及6樓以下透天住宅，提供室內外修繕補助，在不拆除、不重建的前提下，全面提升老宅的安全與使用機能。

該計畫自今年5月起受理申請，至2027年12月31日止；若住戶中有65歲以上長者或弱勢族群，室內修繕補助每戶最高可加碼至30萬元。