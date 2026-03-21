快訊

屢遭伊朗轟炸…沙國、阿聯站隊美、以 傳表態「準備讓戰事持續9個月」

3兒都敗家…星國母死心各給25元、遺產全留親妹 幼子爭產下場慘

明高溫衝上30度 下周兩波鋒面接力來襲「降雨熱區曝光」

聽新聞
0:00 / 0:00

老宅延壽台東說明會 立委持續爭取名額、預算照顧長輩

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委陳瑩表示，會持續爭取「老宅延壽」增加補助名額，提升台東老舊住宅的環境與安全。陳瑩國會辦公室／提供
立委陳瑩表示，會持續爭取「老宅延壽」增加補助名額，提升台東老舊住宅的環境與安全。陳瑩國會辦公室／提供

行政院日前宣布啟動「老宅延壽機能復新計畫」，立委陳瑩莊瑞雄在年前即聯絡內政部長劉世芳，建議儘快將計畫安排到台東辦理說明會。21日由內政部次長董建宏主持的說明會，是內政部年後在地方舉辦的第一場說明會。

陳瑩表示，「老宅延壽」對屋齡及人口比例老化偏高的台東，可以讓居住環境更安全、讓長輩住得更安心。

根據國土管理署房屋稅籍資料，台東屋齡30年以上住宅共有60,826間，台東所有房屋超過30年的比例高達68.8%，顯示老宅問題相當普遍。台東也是高齡社會，65歲以上人口已占21%，高於全國平均，加上許多年輕人在外縣市求學、工作，台東長輩實際生活的比例更高。

陳瑩強調，台東老舊住宅比例相當高，非常需要「老宅延壽」政策協助，未來會持續爭取增加補助名額，提升台東老舊住宅的環境與安全。

中央政府相繼推出住宅政策，包括台東第一座由中央出資購地興建的社會住宅「海濱好室」，在這個月開始招租，明年台東還有二處社會住宅「寶桑好室」及「仁和好室」，也會陸續完工招租，而對於老舊住宅面臨的安全與使用問題，則推出「老宅延壽計畫」。

陳瑩表示，許多老舊公寓與透天住宅不論室內或室外，都面臨設備老化、使用不便甚至安全問題，改善居住安全與生活便利性，是守護長輩生活品質最重要的照顧之一。

「老宅延壽機能復新計畫」提供屋齡30年以上公寓與透天住宅的結構安全評估、管線更新、屋頂及外牆維修，以及居家無障礙改善補助。陳瑩表示，老宅能改善使用機能、提升居住安全，讓長輩在熟悉的家中安心生活；讓住宅舒適安全，是照顧長輩最實際的需求。

陳瑩提到，未來將持續向中央爭取更多資源，提升台東老宅安全與居住品質，讓地方生活環境一步步改善。

莊瑞雄則表示，建議相關部會在制定補助標準時應更具備同理心與彈性，未來可研議除了每戶基本的修繕補助外，若家中有長輩同住，可視情況額外加碼10萬至30萬元的專案補助金，藉此實質減輕一般家庭的經濟負擔。

「老宅延壽」修繕補助適用對象為全國屋齡30年（含）以上的合法建築物。內政部針對屋齡30年以上的4至6樓公寓及6樓以下透天住宅，提供室內外修繕補助，在不拆除、不重建的前提下，全面提升老宅的安全與使用機能。

該計畫自今年5月起受理申請，至2027年12月31日止；若住戶中有65歲以上長者或弱勢族群，室內修繕補助每戶最高可加碼至30萬元。

老宅 內政部 台東 長輩 陳瑩 莊瑞雄

延伸閱讀

花東前景可期 賴總統：盼進駐軟體、創新科技產業

見證台鐵通車百年 總統盼軟體創新科技產業進花東

訪女兒不懂茶據點　總統：擬4年60億推地方創生3.0

因應超高齡社會　政院2年62.5億擴大獨居老人服務

相關新聞

雄獅家庭日《世界真有趣。雄獅帶你去》業績再創佳績

雄獅集團21日以家庭日的形式辦春酒，雄獅董事長王文傑表示，春酒在旅遊場域舉行有著特別的意義，更要借這個機會，感謝所有員工過去對雄獅集團貢獻為雄獅創造輝煌的佳績，2026年《世界真有趣。雄獅帶你去》即便中東國際局勢動盪，有信心2026年業績再創佳績。

台數科廖紫岑接磐石會長 承襲磐石韌性啟動AI時代新局

由中部上市櫃企業負責人組成的磐石會，21日假台中林酒店舉行「第28、29屆會長交接典禮」，在總統賴清德監交下，巨大集團董事長劉湧昌正式交棒給台數科董事長廖紫岑。廖紫岑也宣布，本屆的核心願景為「共學創新，共好永續」。

老宅延壽台東說明會 立委持續爭取名額、預算照顧長輩

行政院日前宣布啟動「老宅延壽機能復新計畫」，立委陳瑩、莊瑞雄在年前即聯絡內政部長劉世芳，建議儘快將計畫安排到台東辦理說明會。21日由內政部次長董建宏主持的說明會，是內政部年後在地方舉辦的第一場說明會。

中華郵政App下載量「1千萬次」里程碑在望 錢包綁定Apple Pay

中華郵政公司積極發展數位金融服務，開發多功能的行動郵局APP，將各項便利金融服務融入生活。上線至今下載量已突破980萬次，即將達成1,000萬次的里程碑！

盼「地方創生3.0」釀生機 賴總統肯定青年帶動茶產業升級

賴清德總統20日上午參訪台東地方創生「女兒不懂茶」據點，了解青年結合創意與地方特色推動產業升級的成果，並與在地青年座談交流。他提到，政府預計四年投入60億元推動地方創生3.0，營造青年返鄉發揮專業與專長的環境。

提升花蓮防災韌性 中央挹注逾11億元整備排水防汛

內政部21日表示，2025年花蓮縣光復鄉因受到馬太鞍溪及花蓮溪流之土砂複合災害影響，對市區排水系統造成損害。中央運用災後重建特別預算經費，核定花蓮縣政府所提光復鄉雨污水下水道系統重新檢討規劃及市區排水災後復建等計畫共11.41億元，協助縣府分階段辦理復建工程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。