中華郵政App下載量「1千萬次」里程碑在望 錢包綁定Apple Pay

中華郵政公司積極發展數位金融服務，開發多功能的行動郵局APP，將各項便利金融服務融入生活。上線至今下載量已突破980萬次，即將達成1,000萬次的里程碑！

中華郵政公司持續升級行動郵局APP功能，除提供全英文版介面、無障礙語音報讀功能、線上續卡及連結帳戶付款授權驗證等，更推出「錢包」服務，一鍵引導綁定Apple Pay。同時推出「郵政會員」服務，透過APP即可完成繳費、轉帳、線上郵寄、壽險保單查詢、線上購物等各項郵政服務，打造安全、快速又便利的線上用郵體驗。

為慶祝行動郵局APP上線4週年，自115年3月21日至5月31日止，特舉辦「行動郵局APP 4(FOR) YOU 有你郵禮」抽獎活動，凡於活動期間登錄活動網頁並完成指定任務，就有機會抽中Apple iPhone 17、Tokuyo螺旋美腿機等多項大獎，新戶加碼再抽限量隨心享樂券。