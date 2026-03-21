快訊

「品木宣言」宣布全台撤櫃！官方曝最後營業日：感謝一路支持

健身教練服用非法「增肌神藥」喪失性功能 還有人失去生育能力

聽新聞
0:00 / 0:00

盼「地方創生3.0」釀生機 賴總統肯定青年帶動茶產業升級

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統參訪台東地方創生「女兒不懂茶」據點，了解青年結合創意與地方特色推動產業升級的成果。總統府／提供
賴清德總統參訪台東地方創生「女兒不懂茶」據點，了解青年結合創意與地方特色推動產業升級的成果。總統府／提供

賴清德總統20日上午參訪台東地方創生「女兒不懂茶」據點，了解青年結合創意與地方特色推動產業升級的成果，並與在地青年座談交流。他提到，政府預計四年投入60億元推動地方創生3.0，營造青年返鄉發揮專業與專長的環境。

賴總統致詞表示，「女兒不懂茶」創辦人林廷瑀的父親林潮意先生28歲即獲得「神農獎」，後因茶園作為國道三號公路用地被徵收，從新竹縣移居台東鹿野發展，40年來持續深耕製茶技藝，精益求精。

賴總統指出，透過林廷瑀分享，不僅展現茶葉品質與製作工藝，更進一步將茶提升為一種生活體驗與文化表現，成功帶動鹿野乃至台東茶產業從第一級農業邁向第六級產業。

賴總統提到，他擔任台南市長時就開始推動地方創生；農業城市推動地方創生時往往會面臨全球化、人口往都市集中等挑戰，過去推動農村再生計畫較偏重硬體建設，但這只是第一階段基礎建設，要讓年輕人回來，一定要營造可以發揮專業、專長的環境。

賴總統指出，地方創生沒有SOP，也無法複製，但只要緊扣「人、文、土、產、景」，都有機會創造產業能量。透過發掘地方特色，讓年輕人回到家鄉實現理想，也解決地方上的父老鄉親習慣與土地對話，卻不擅長宣傳的問題。

他認為，每一座城市、每一個地方都有不同的課題，需要年輕人發揮創意、推動地方創生，讓地方找到重生與再生的機會。地方創生特別之處在於常常是跨世代的傳承，年輕人受過其他領域的訓練，形成跨領域的結合。

賴總統表示，他擔任行政院長後就積極推動地方創生，並將其提升為國家政策，2019年訂為「地方創生元年」。有了政策，也要有經費，年輕人才能獲得政府協助，政府也才有機會與年輕人站在一起，讓地方振衰起敝，得到重生的機會。

地方創生自去年已邁入3.0，預計4年內投入60億元，協助年輕人回到家鄉推動地方創生，也祝福大家都能成功。

隨後，賴總統與在地青年進行座談。

談及台美對等關稅談判，賴總統說，政府堅持國家、產業利益、糧食安全及國民健康等四原則進行談判，爭取到茶葉、鳳梨、蝴蝶蘭、火鶴花、芒果等農產品零關稅，未來一定會協助茶農，請農委會與經濟部擬訂專案計畫協助農民外銷茶銷到美國。

政府也已編預算協助中小微企業拓展通路及國際市場。茶產業業者若有志一同，希望去日本、美國，或其他適合的地方辦理茶展，年年推廣，相信可以進一步提升台灣茶文化的國際能見度；就像日本透過綠茶，展現其珍貴的文化價值。

賴清德

延伸閱讀

花東前景可期 賴總統：盼進駐軟體、創新科技產業

見證台鐵通車百年 總統盼軟體創新科技產業進花東

相關新聞

盼「地方創生3.0」釀生機 賴總統肯定青年帶動茶產業升級

賴清德總統20日上午參訪台東地方創生「女兒不懂茶」據點，了解青年結合創意與地方特色推動產業升級的成果，並與在地青年座談交流。他提到，政府預計四年投入60億元推動地方創生3.0，營造青年返鄉發揮專業與專長的環境。

提升花蓮防災韌性 中央挹注逾11億元整備排水防汛

內政部21日表示，2025年花蓮縣光復鄉因受到馬太鞍溪及花蓮溪流之土砂複合災害影響，對市區排水系統造成損害。中央運用災後重建特別預算經費，核定花蓮縣政府所提光復鄉雨污水下水道系統重新檢討規劃及市區排水災後復建等計畫共11.41億元，協助縣府分階段辦理復建工程。

東港三寶櫻花蝦經濟價值高 拍賣場通過HACCP驗證國內首座

櫻花蝦是高經濟價值漁獲，年產量約在1 千公噸左右，產值逾3億元。東港鹽埔漁港櫻花蝦拍賣場3月通過HACCP（食品安全管制系統）驗證，是國內首座室內低溫拍賣場，象徵櫻花蝦產業及現代化魚市場邁向新里程碑。

退稅要來了？川普關稅被判違憲 台灣好市多先降價最高近一成

外媒報導，川普政府上周概述一個四步驟關稅退稅流程，企業最快可能在今年春季晚些時候開始使用該流程。而美國倉儲式零售巨頭Costco表示，在川普的全球關稅政策上個月被推翻後，該公司將把收到的任何關稅退款，透過降低商品售價來讓利給客戶。

清大與輔大攜手讓「護眼也能很時尚」從倫敦秀回台灣

於倫敦時裝周大放異彩的輔大織品師生團隊，20日將其中「護眼時尚」的展演搬回台灣，與國人分享。特別是讓想護眼卻一定也要美美的女性們，親眼見證清大護眼科技與輔大織品時尚聯手所帶來的震撼。

台達化法說會／原料大漲帶動報價齊揚 ABS、GPS、EPS 利差提振

台聚集團（1304）旗下台達化（1309）20日召開法人說明會。協理暨發言人黃俊豪指出，中東戰事推高原料苯乙烯（SM）、丁二烯（BD）等價格勁揚，也帶動旗下主要產品ABS、GPS、EPS價格水漲船高，目前利差已來到近年最高檔水準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。