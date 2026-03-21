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提升花蓮防災韌性 中央挹注逾11億元整備排水防汛

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
提升花蓮防災韌性，中央挹注逾11億元整備排水防汛。內政部／提供
提升花蓮防災韌性，中央挹注逾11億元整備排水防汛。內政部／提供

內政部21日表示，2025年花蓮縣光復鄉因受到馬太鞍溪及花蓮溪流之土砂複合災害影響，對市區排水系統造成損害。中央運用災後重建特別預算經費，核定花蓮縣政府所提光復鄉雨污水下水道系統重新檢討規劃及市區排水災後復建等計畫共11.41億元，協助縣府分階段辦理復建工程。

內政部表示，另已補助花蓮縣 3,000 萬元之雨水下水道清淤經費 ，請花蓮縣政府務必在汛期來臨前，完成各項整備工作，守護民眾生命財產安全。副總統蕭美琴也將於21日下午視察馬太鞍溪橋及堤防復建工程進度。

內政部提到，行政院18日召開「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」第5次會議，再次提醒縣府應於汛期來臨前，加速下水道及排水清淤、應急閘門及各項排水改善工程發包及施工，以確保排水系統通水能力及降低積淹水發生風險。

此外，光復鄉農業重災區在未完成土地徵收或整體排水系統重建前之短期排水需求，內政部已完成現況盤點及核定補助花蓮縣政府改善經費5,000萬元，中央會持續督請縣府加速相關工程。

內政部國土署、經濟部水利署及花蓮縣政府在18日也就汛期雨水下水道及明渠出口閘門關閉時之市區排水應變措施召開研商會議，會上已協調經濟部水利署支援移動式抽水機組佈設，同時建立颱風豪雨期間之抽排應變機制及防汛應變對策，以確保汛期期間市區排水系統正常運作。

內政部最後表示，協助花蓮災後復原工作持續不間斷，內政部會用專業力量陪伴民眾一同修築家園及早日重返安全安心生活。

光復鄉 特別預算 蕭美琴 內政部

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