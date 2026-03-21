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東港三寶櫻花蝦經濟價值高 拍賣場通過HACCP驗證國內首座

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
東港櫻花蝦。圖／漁業署提供
東港櫻花蝦。圖／漁業署提供

櫻花蝦是高經濟價值漁獲，年產量約在1 千公噸左右，產值逾3億元。東港鹽埔漁港櫻花蝦拍賣場3月通過HACCP（食品安全管制系統）驗證，是國內首座室內低溫拍賣場，象徵櫻花蝦產業及現代化魚市場邁向新里程碑。

為了有效管理櫻花蝦資源，屏東縣政府依漁業法訂定管理事項，規定作業船數以110艘為上限，每年6月至10月為禁漁期，距岸1浬內為禁漁區。東港區漁會輔導也成立櫻花蝦產銷班，訂定公約自主管理，必須取得捕撈許可，周末及假日為停捕日，漁船每航次漁獲量不得超過10箱等。

為了提升東港櫻花蝦產業價值及拍賣魚市場環境與國際接軌，拍賣場建設規畫初期即導入HACCP管理設計，包含人流、物流、水流、氣流、車流等管制可能汙染源，並建置海水淨化及低溫空調設備，作業時亦採高度衛生管理，確保櫻花蝦拍賣交易期間的低溫保鮮及品質衛生。

同時市場從業人員包含拍賣員、漁船主、承銷人等，都要完成食品安全教育課程及考核通過並定期回訓，確保有效運行。漁業署表示，近年政府全力推動農漁產品全國冷鏈物流建設，完善漁業冷鏈物流相關軟硬體設備，展現台灣優質漁產品的國際競爭力。

東港櫻花蝦拍賣場導入冷鏈設備，維持恆溫交易環境。圖／漁業署提供
東港櫻花蝦拍賣場導入冷鏈設備，維持恆溫交易環境。圖／漁業署提供

食品安全

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