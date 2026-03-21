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清大與輔大攜手讓「護眼也能很時尚」從倫敦秀回台灣

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
清大教授周卓煇（圖中）與輔大模特兒團隊合照，左起：輔大模特兒黃葳、化妝師洪紫榕、設計師林嬑貞、模特兒劉昱伶。清大周卓煇團隊／提供
清大教授周卓煇（圖中）與輔大模特兒團隊合照，左起：輔大模特兒黃葳、化妝師洪紫榕、設計師林嬑貞、模特兒劉昱伶。清大周卓煇團隊／提供

於倫敦時裝周大放異彩的輔大織品師生團隊，20日將其中「護眼時尚」的展演搬回台灣，與國人分享。特別是讓想護眼卻一定也要美美的女性們，親眼見證清大護眼科技與輔大織品時尚聯手所帶來的震撼。

輔大設計師林嬑貞，透過輔大模特黃葳與劉昱伶，將其設計作品「Vivid Swirl」，成功翻轉護眼墨鏡給人生硬的印象，證明守護視力也能很Cool、很有型。

活動現場，模特們不僅走出國際秀場的氛圍、感動，更宣告護眼也可以很有品味，有品味的護眼，更是一種新潮流、新的生活態度。

清華大學特聘教授周卓煇指出，在戶外陽光與室內電腦藍光內外夾擊之下，現代人的眼睛正在加速老化，白內障正在加速年輕化。但是不少愛美的女性，不願意配戴她們認為難看的護眼夾片或是墨鏡，直到亮靚的護眼墨鏡出現。

周卓煇強調，這次與輔大織品系的跨域合作，就是要刷新大家的思維，證明保護眼睛的科技專利，不再只是生冷，更可以舒服、亮靚地戴在臉上。

林嬑貞設計師指出，對設計師來說，最大的挑戰就是如何讓功能與美感並存；這次將清大的防藍光科技融入作品，就是希望讓大家看到，守護視力不一定要妥協美感，護眼眼鏡也能成為穿搭中，最亮眼、最有態度的時尚單品 。

模特兒黃葳與劉昱伶表示，以前總覺得護眼墨鏡長得太像醫療器材，真的很難跟時髦的衣服搭在一起，甚至會覺得戴起來有點尷尬。但這次戴上這款防藍光眼鏡，真的讓我們非常驚豔！它不只外型酷炫，更解決了我們在強烈燈光展演下眼睛乾澀、疲勞的問題 。

醫療器材 設計師 清大

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