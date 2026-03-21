台達化法說會／原料大漲帶動報價齊揚 ABS、GPS、EPS 利差提振

台聚集團（1304）旗下台達化（1309）20日召開法人說明會。協理暨發言人黃俊豪指出，中東戰事推高原料苯乙烯（SM）、丁二烯（BD）等價格勁揚，也帶動旗下主要產品ABS、GPS、EPS價格水漲船高，目前利差已來到近年最高檔水準。

台達化指出，今年旗下三大產品，在中國大陸的產能新增速度均略有放緩。至2月28日美、伊戰爭引爆，國際原油市場波動加劇，帶動苯乙烯等原料價格上漲，成本端顯著走強，苯乙烯（SM）自開戰起已勁揚約600美元，也帶動台達化主要產品ABS、GPS、EPS市場價格反彈，已至近幾年最高水準。疊加部分石化企業採取限量銷售策略，導致市場貨源供給量呈現縮減態勢，價差也來到近幾年來最高檔。

台達化表示，目前原料供應至少看到4月底，5月後會可能較不確定，參考原料成本及產品售價，再進一步評估尋找替代原料的適當方案。目前看丁二烯供應可能較緊，會再依據成本及售價考慮外購規畫。

至於開工率，3月還是維持以往的規劃，影響較小；4月起ABS開工率約6成，略有影響，GPS開工率則估為七成多，到5月則還未知。黃俊豪指出，開工率會因為原料短共受影響，但會儘可能降低，如果缺料會再視價格採購原料現貨。

在接單及銷售策略上，黃俊豪表示，由於目前SM漲價、原料短缺，3月初時採取減量供應，並看客戶實績配額銷售；目前已簽約的訂單，剩餘不到一個月，並採取餘單（已簽約訂單）搭配高價的出貨策略，期能「以價制量」，在滿足客戶需求之餘，確保一定利差。

展望後市，台達化表示，第2季仍要看原料供應是否回穩。就算荷莫茲海峽恢復航行，原料供給要趨於穩定，預估還是要1至1.5個月的時間，預計到6月為止，苯乙烯（SM）原料報價都有可能維持高檔，也將反應於產品價格，有助於利差提振。

此外，中國大陸新增產能速度放緩，2026年ABS需求量估計約760萬噸，預估總產能1,200萬噸、新增產能197萬噸。戰爭開打後，中國大陸在低價原油取得上遭遇困境，削弱其外銷產品的競爭優勢；中國大陸的老舊、中小型業者面對此波斷料危機，更有可能拿不到料。整體來看，如果中國大陸同業競爭力下滑，今年下半年的市況應較為可期。