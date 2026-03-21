台聚、亞聚法說會／HDPE、LLDPE 利差改善 惟 EVA 全年仍供過於求

台聚集團旗下台聚（1304）、亞聚20日召開法人說明會。針對乙烯醋酸乙烯酯（EVA）及低密度聚乙烯（LLDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）市況，台聚、亞聚表示，年初HDPE／LLDPE利差較去年同期改善；EVA全年度仍面臨供過於求壓力。

針對今年首季EVA、HDPE、LLDPE市況，台聚表示，二月底前HDPE／LLDPE國際行情呈持平至小幅上漲，加上乙烯行情走跌，HDPE／LLDPE利差較去年同期明顯改善，不計入3月因戰爭引發的原料震盪，仍預估1、2月虧損應有機會較去年同期減少。

LDPE部分，亞聚表示，由於國內成本高漲，部分下游客戶進口半成品加工，加上3月配額限制銷售，預計首季的LDPE銷售量，較去年同期小幅下滑。回顧去年，LDPE內銷基本銷售平穩，外銷則重新耕耘LDPE塗覆、花料、超纖等市場，2025年LDPE銷售量增加約2,000噸。

展望2026年EVA供需情況，台聚、亞聚表示，供過於求情況恐較去年更甚。中國大陸調研機構預估，2026年中國大陸的光伏成長率預估放緩，且為該項估值多年來首度下滑。預估2026年中國大陸太陽能新增裝機量約180GW至240GW，相較於2025年的315GW，為多年來首度下滑。

此外，2026年中國大陸預計仍有140至155萬噸EVA新產能即將投產，EVA供過於求壓力恐較去年增加。作為因應，台聚近年已持續降低中國大陸市場占比（2025年已降至20.2%）、耕耘東南亞、印度市場，並發展差異化產品。EVA為台聚主力產品，約四成應用於太陽能（PV），其次則應用於發泡、熱熔膠等。

亞聚則表示，回顧去年EVA市場，發泡鞋材市場6月後逐漸回復，主力運動鞋品牌廠去年需求是持平、甚至小幅成長。塗覆級EVA已是亞聚主力產品，去年銷售也維持高檔。將持續調整體質，深耕鞋材市場、拓展強勢產品市占率。