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台聚、亞聚法說會／戰事擾動供應鏈 估至4月底供貨無虞 國內產業優先

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
台聚、亞聚20日舉行法人說明會。台聚總經理吳培基（右2）、副總經理吳銘宗（右3）、亞聚業務處處長黃克名（左1）說明2025年營運及首季展望。圖／台聚提供
台聚、亞聚20日舉行法人說明會。台聚總經理吳培基（右2）、副總經理吳銘宗（右3）、亞聚業務處處長黃克名（左1）說明2025年營運及首季展望。圖／台聚提供

台聚集團旗下台聚（1304）、亞聚20日表示，對於中東戰事造成荷莫茲海峽封鎖，干擾東北亞石化供應鏈的供給，公司表示，目前生產均維持正常，預估到4月底前生產不受影響，將力求保障國內客戶用料安全，優先支持國內產業及既有客戶。內銷採實績配額銷售、外銷則採分段接單，並分批逐次抬高售價，反應成本。

台聚集團旗下台聚、亞聚、台達化20日召開法人說明會。台聚、亞聚表示，荷莫茲海峽封鎖除推動原料、產品價格上漲，也造成原料供應問題，相關影響預估會持續到第2季。就供料情況來看，上游乙烯、VAM原料可望支應至4月底，生產線維持正常運作；5月仍可部分支應，並搭配成品庫存因應。

公司預估，封鎖影響將延續至第2季，5月起原料仍可部分支應，並搭配成品庫存調節；此外，中油亦提出應變計畫，後續將持續視情勢與上游供應商及客戶協調因應。

在接單及銷售對策方面，台聚、亞聚表示，為預防客戶囤積原料、搶料造成缺料，自3月初起，內銷即採實績配額銷售，外銷則分段接單，參考原物料漲幅分段調整價格。整體以「被動式接單」因應急單需求，並適度反映在價格上；首要考量是保障長期配合的客戶用料安全，並優先支持國內產業。

產品庫存方面，台聚約40天，亞聚約1.5個月。後續生產規畫，台聚、亞聚表示，會再視下游生產狀況、原料供應，決定原料供給對策。

至於漲價是否推升利差空間，台聚、亞聚表示，相較於利差，現階段優先考慮供給問題。雖目前段仍具一定庫存水位，短期有助於利差表現，但戰事屬非正常因素，若情勢緩解，價格仍可能回落，目前優先考慮供給無虞，而非利差。

客戶 中油 法人說明會

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