寶成裕元花園酒店喆園鮑魚中餐廳 進軍港式午茶吃到飽

寶成（9904）旗下裕元花園酒店，為滿足消費者追求高性價比及多樣性食材選擇的需求，自4月1日起喆園鮑魚中餐廳推出「粵韻下午茶」港式吃到飽，每週一至週四下午二點半至四點半供應，每人899+10%，以正宗粵菜精髓融合手作港式點心，進軍台中高端午茶市場。

港式午茶吃到飽正逐漸在台灣星級飯店興起，有別於自助式吃到飽，點餐式吃到飽，則以明確用餐主題搭配細緻服務體驗。

裕元花園酒店行銷傳播部經理杜岳修觀察，近年台灣吃到飽市場已呈現M型化發展，高消費族群會更在意精緻用餐的體驗價值，也願意花更多錢享受環境空間、服務體驗和高端食材。「不再只是滿足基本民生消費需求，更多的是展現出生活品味的追求」。

喆園鮑魚中餐廳以精湛中華料理聞名，憑藉著專業粵菜港點主廚團隊、精緻食材供應鏈及五星飯店用餐環境，極具市場競爭力。推出「粵韻下午茶」更以粵府爐珍、鑊氣小炒、珠江米香、巧手粵點、糖水雅韻等五大特色主題，數十道手工製作現點料理，區隔一般港式茶餐廳市場，成為商務需求與家庭聚會首選。

在粵韻下午茶五大主題中，最具吸引力推薦必吃包含「粵府爐珍」：明爐掛烤鴨外皮酥脆、油脂平衡，蜜汁靓叉燒甜鹹交融，廣式滷油雞入味鬆軟；燒臘師傅爐火技藝媲美香港名店，單這區可值回票價。

「鑊氣小炒」：川椒辣子雞球麻辣鮮香、香蒜椒鹽排骨外脆內嫩，捕捉粵菜「鑊氣」靈魂；熱炒即烹，區別冷凍及預製菜，吃得到火候真功夫。「巧手粵點」：手工蠔油皇鳳爪Q彈鮮美、蜜汁叉燒包皮薄餡多、荷葉珍珠雞米香撲鼻；現點現蒸呈現港式精髓，完全滿足點心控需求。

其他如「珠江米香」供應炒飯、河粉等主食及「糖水雅韻」多道經典甜品，亦含無咖啡因的桂非茶可無限暢飲。

杜岳修表示，目前台灣吃到飽市場仍頗具高度成長潛力，並朝向「精品化」與「主題化」發展。

以溫莎咖啡廳自助Buffet為例，今年3月首次推出「龍蝦主題式吃到飽」，至4月底前每週三晚餐限定，就是抓住市場M型化趨勢，透過高端食材打造出客單2,000元以上的體驗型消費策略，以精細化主題式吃到飽吸引分眾客群，進而定位出精緻聚餐目標顧客，並藉由眾多餐飲饕客前來品嚐後口碑分享推廣，引起市場話題。

裕元花園酒店喆園鮑魚中餐廳「粵韻下午茶」提供多樣精緻手作港點與現做粵菜。業者提供

裕元花園酒店喆園鮑魚中餐廳「粵韻下午茶」提供多樣精緻手作港點與現做粵菜。業者提供