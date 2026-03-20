聽新聞
0:00 / 0:00

寶成裕元花園酒店喆園鮑魚中餐廳 進軍港式午茶吃到飽

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
滿足消費者追求高性價比及多樣性食材選擇需求，喆園鮑魚中餐廳推出「粵韻下午茶」港式吃到飽。業者提供
滿足消費者追求高性價比及多樣性食材選擇需求，喆園鮑魚中餐廳推出「粵韻下午茶」港式吃到飽。業者提供

寶成（9904）旗下裕元花園酒店，為滿足消費者追求高性價比及多樣性食材選擇的需求，自4月1日起喆園鮑魚中餐廳推出「粵韻下午茶」港式吃到飽，每週一至週四下午二點半至四點半供應，每人899+10%，以正宗粵菜精髓融合手作港式點心，進軍台中高端午茶市場。

港式午茶吃到飽正逐漸在台灣星級飯店興起，有別於自助式吃到飽，點餐式吃到飽，則以明確用餐主題搭配細緻服務體驗。

裕元花園酒店行銷傳播部經理杜岳修觀察，近年台灣吃到飽市場已呈現M型化發展，高消費族群會更在意精緻用餐的體驗價值，也願意花更多錢享受環境空間、服務體驗和高端食材。「不再只是滿足基本民生消費需求，更多的是展現出生活品味的追求」。

喆園鮑魚中餐廳以精湛中華料理聞名，憑藉著專業粵菜港點主廚團隊、精緻食材供應鏈及五星飯店用餐環境，極具市場競爭力。推出「粵韻下午茶」更以粵府爐珍、鑊氣小炒、珠江米香、巧手粵點、糖水雅韻等五大特色主題，數十道手工製作現點料理，區隔一般港式茶餐廳市場，成為商務需求與家庭聚會首選。

在粵韻下午茶五大主題中，最具吸引力推薦必吃包含「粵府爐珍」：明爐掛烤鴨外皮酥脆、油脂平衡，蜜汁靓叉燒甜鹹交融，廣式滷油雞入味鬆軟；燒臘師傅爐火技藝媲美香港名店，單這區可值回票價。

「鑊氣小炒」：川椒辣子雞球麻辣鮮香、香蒜椒鹽排骨外脆內嫩，捕捉粵菜「鑊氣」靈魂；熱炒即烹，區別冷凍及預製菜，吃得到火候真功夫。「巧手粵點」：手工蠔油皇鳳爪Q彈鮮美、蜜汁叉燒包皮薄餡多、荷葉珍珠雞米香撲鼻；現點現蒸呈現港式精髓，完全滿足點心控需求。

其他如「珠江米香」供應炒飯、河粉等主食及「糖水雅韻」多道經典甜品，亦含無咖啡因的桂非茶可無限暢飲。

杜岳修表示，目前台灣吃到飽市場仍頗具高度成長潛力，並朝向「精品化」與「主題化」發展。

以溫莎咖啡廳自助Buffet為例，今年3月首次推出「龍蝦主題式吃到飽」，至4月底前每週三晚餐限定，就是抓住市場M型化趨勢，透過高端食材打造出客單2,000元以上的體驗型消費策略，以精細化主題式吃到飽吸引分眾客群，進而定位出精緻聚餐目標顧客，並藉由眾多餐飲饕客前來品嚐後口碑分享推廣，引起市場話題。

裕元花園酒店喆園鮑魚中餐廳「粵韻下午茶」提供多樣精緻手作港點與現做粵菜。業者提供
裕元花園酒店喆園鮑魚中餐廳「粵韻下午茶」提供多樣精緻手作港點與現做粵菜。業者提供

裕元花園酒店喆園鮑魚中餐廳「粵韻下午茶」提供多樣精緻手作港點與現做粵菜。業者提供
裕元花園酒店喆園鮑魚中餐廳「粵韻下午茶」提供多樣精緻手作港點與現做粵菜。業者提供

裕元花園酒店喆園鮑魚中餐廳「粵韻下午茶」提供多樣精緻手作港點與現做粵菜。業者提供
裕元花園酒店喆園鮑魚中餐廳「粵韻下午茶」提供多樣精緻手作港點與現做粵菜。業者提供

吃到飽 下午茶 食材

延伸閱讀

翻轉Buffet文化 饗賓集團攜手名廚江振誠

相關新聞

影／韓國現代樂鐵「高捷新列車模型」首度亮相 氫能整合方案曝光

2026年高雄智慧城市展今天開幕，韓國現代樂鐵首次公開高雄捷運紅線延伸線「新列車模型」，另展示氫能生產、儲存、運輸與應用的完整氫能社會生態鏈及氫能源輕軌模型，涵蓋氫能生產至應用的整合型解決方案，展現永續城市交通的未來願景。

台聚、亞聚法說會／HDPE、LLDPE 利差改善 惟 EVA 全年仍供過於求

台聚集團旗下台聚（1304）、亞聚20日召開法人說明會。針對乙烯醋酸乙烯酯（EVA）及低密度聚乙烯（LLDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）市況，台聚、亞聚表示，年初HDPE／LLDPE利差較去年同期改善；EVA全年度仍面臨供過於求壓力。

台聚、亞聚法說會／戰事擾動供應鏈 估至4月底供貨無虞 國內產業優先

台聚集團旗下台聚（1304）、亞聚20日表示，對於中東戰事造成荷莫茲海峽封鎖，干擾東北亞石化供應鏈的供給，公司表示，目前生產均維持正常，預估到4月底前生產不受影響，將力求保障國內客戶用料安全，優先支持國內產業及既有客戶。內銷採實績配額銷售、外銷則採分段接單，並分批逐次抬高售價，反應成本。

中信集團悄悄布局 台中水湳經貿園區「文商50」買家曝光

台中市地政局去年6月標售區段徵收配餘地，其中位於水湳經貿園區的「文商50」以每坪單價306萬元、總價14.53億元標脫，成為單價地王。幕後買家隨著土地過戶在20日曝光，確定為中信金控（2891）大股東銓緯投資公司。

基米攜手賽默飛世爾深化戰略布局 拿下PCR核心設備代理權

基因定序大廠基米（4195）20日宣布，與全球科學服務領導商Thermo Fisher（賽默飛世爾）簽署代理合約，取得Applied Biosystems PCR熱循環儀（Thermocycler，以下簡稱「PCR儀」）系列產品的代理。本次合作，不僅可強化賽默飛世爾在台灣市場的在地支援、深化雙方夥伴關係，更使基米擁有業界更完整的基因體研究產品組合，實現一條龍服務，進一步鞏固在精準醫學與分子檢測領域的領導地位。

針對媒體報導海鯤艦「艦容未平整」等情形 台船今澄清說明

台船（2208）針對媒體報導所承造的海鯤艦「艦容未平整」等三項情形，20日做出澄清說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。