陸供需失衡 EVA價有壓

塑化產品報價隨原料攀漲，對於中長期的供需結構，台聚（1304）、亞聚昨（20）日表示，今年中國大陸太陽能市場的成長速度可能衰退，加上今年仍將有約140萬噸以上的EVA新產能開出，EVA價格仍承壓。

至於ABS、PS產品，台達化表示，如今中國大陸自境外取得低價原油的管道減少，預期將削弱其外銷產品的價格競爭力。PVC（聚氯乙烯）業者華夏也指出，今年上半年PVC供需結構估將扭轉。

對於EVA、PE供需情形，台聚、亞聚表示，中國調研機構預估，2026年中國的光伏成長率預估放緩，且為該項估值多年來首度下滑。此外，2026年中國預計仍有140至155萬噸EVA新產能即將投產，EVA供過於求壓力恐較去年增加。

LDPE部分，亞聚表示，由於國內成本高漲，部分下游客戶進口半成品加工，加上3月配額限制銷售，預計首季的LDPE銷售量，預估較去年同期小幅下滑。

不過，亞聚表示，考量EVA供過於求壓力短期內難以緩解，將持續拓展LDPE塗覆、超纖市場，以差異化策略分散風險。