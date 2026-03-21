塑化產線仍可正常運作至下月 台聚：中東戰事不影響生產

中東戰事推升上游原料價格，帶動塑化產品報價急速走揚，短期供需格局出現逆轉。台聚集團旗下台聚（1304）、亞聚兩公司昨（20）日表示，戰事推動短線價格上行，不過今年EVA（乙烯醋酸乙烯酯）市況仍面臨供過於求壓力。集團另一公司台達化指出，目前ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）、GPS（聚苯乙烯）、EPS（發泡聚苯乙烯）等「3S」產品價差已來到近年最高檔，有助公司獲利。

台聚、亞聚、台達化三公司昨日召開法說會。台聚、亞聚表示，荷莫茲海峽封鎖除推動原料、產品價格上漲，也造成原料供應問題，相關影響預估會持續到第2季。就供料情況來看，上游乙烯、VAM原料可望支應至4月底，生產線維持正常運作；5月仍可部分支應，並搭配成品庫存因應。

台達化表示，目前原料供應至少看到4月底，5月後會可能較不確定，參考原料成本及產品售價，再評估尋找替代原料的適當方案。

對於市況及利差空間，台達化指出，主要產品ABS、GPS、EPS市場價格已反彈至近幾年最高水準，疊加部分石化企業採取限量銷售策略，導致市場貨源供給量呈現縮減態勢，價差也來到近幾年來最高檔。台聚、亞聚表示，現階段仍具一定庫存，短期有助於利差表現，但戰事屬非正常因素，若情勢緩解，價格仍可能回落。

產品庫存方面，台聚約40天，亞聚約1.5個月，台達化約28天。後續生產規畫，台聚、亞聚表示，會再視下游生產狀況、原料供應，決定原料供給對策。

至於接單、銷售策略，台聚、亞聚表示，為預防客戶囤積原料、搶料造成缺料，自3月初起，內銷即採實績配額銷售，外銷則分段接單，參考原物料漲幅分段調整價格，以「被動式接單」因應急單需求，並適度反映在價格上；首要考量是保障長期配合的客戶用料安全，並優先支持國內產業。

台達化則表示，目前由於SM漲價、原料短缺，3月初時採取減量供應，並看客戶實績配額銷售；目前已簽約的訂單，剩餘不到一個月，並採取餘單（已簽約訂單）搭配高價的出貨策略，期能「以價制量」，在滿足客戶需求之餘，確保一定利差。