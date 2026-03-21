外媒報導，川普政府上周概述一個四步驟關稅退稅流程，企業最快可能在今年春季晚些時候開始使用該流程。而美國倉儲式零售巨頭Costco表示，在川普的全球關稅政策上個月被推翻後，該公司將把收到的任何關稅退款，透過降低商品售價來讓利給客戶。

2026-03-21 06:21