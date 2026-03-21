聽新聞
0:00 / 0:00
運價指數終止連三漲
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（20）日出爐，歐洲線持續上漲，北美線的市場需求還未出籠，運價走低拖累指數微幅下跌3.4點，指數收盤來到1,706.95點，周跌幅0.2%，終止連三漲轉跌。
業界認為目前貨量還不足，運價連續上漲之後回檔修正，跌幅並不重是正常情況，至於亞洲到波斯灣運價漲幅縮小，目前這個市場很紛亂，很多航線停所以報價跟市場需求脫勾。
根據最新一期出爐運價，亞洲到波斯灣每TEU（20呎櫃）達3,324美元，漲104美元，周漲幅3.22%。遠東到歐洲運價每TEU達1,636美元，較前一期上漲18美元，周漲幅1.1%；遠東到地中海運價每TEU達2,784美元，較前一期上漲118美元，周漲4.42%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。