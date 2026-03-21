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運價指數終止連三漲

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（20）日出爐，歐洲線持續上漲，北美線的市場需求還未出籠，運價走低拖累指數微幅下跌3.4點，指數收盤來到1,706.95點，周跌幅0.2%，終止連三漲轉跌。

業界認為目前貨量還不足，運價連續上漲之後回檔修正，跌幅並不重是正常情況，至於亞洲到波斯灣運價漲幅縮小，目前這個市場很紛亂，很多航線停所以報價跟市場需求脫勾。

根據最新一期出爐運價，亞洲到波斯灣每TEU（20呎櫃）達3,324美元，漲104美元，周漲幅3.22%。遠東到歐洲運價每TEU達1,636美元，較前一期上漲18美元，周漲幅1.1%；遠東到地中海運價每TEU達2,784美元，較前一期上漲118美元，周漲4.42%。

市場 地中海 指數

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