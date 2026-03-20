聽新聞
0:00 / 0:00

中信集團悄悄布局 台中水湳經貿園區「文商50」買家曝光

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
中信金控大股東銓緯投資購入的水湳「文商50」土地，位於水湳經貿園區最精華的中央公園第一排，距離規劃中的台中超巨蛋基地也不遠。記者宋健生／攝影
中信金控大股東銓緯投資購入的水湳「文商50」土地，位於水湳經貿園區最精華的中央公園第一排，距離規劃中的台中超巨蛋基地也不遠。記者宋健生／攝影

台中市地政局去年6月標售區段徵收配餘地，其中位於水湳經貿園區的「文商50」以每坪單價306萬元、總價14.53億元標脫，成為單價地王。幕後買家隨著土地過戶在20日曝光，確定為中信金控（2891）大股東銓緯投資公司。

銓緯投資董事長顏志光，是中信金控董事長顏文隆的長子，他不僅是金融家族二代、開南大學董事長，同時也是唯富投資、合築建設代表法人，更是合眾建經總經理，除了叱吒金融業，對不動產投資開發也是老手。

值得注意的是，台中市政府積極推動「台中超巨蛋BOT開發案」，中信集團已率先表態將爭取參與此案投資，旗下台灣人壽也是唯一提出投資可行性評估報告書的業者，初估投資金額逾600億元，顯示中信集團對布局台中的強烈企圖心。

去年6月，台中市地政局辦理區段徵收配餘地標售開標，當時總底價將近520億元，投標情況冷清，標脫率僅17.6%。其中位於水湳的「文商50」475坪土地，爆冷門以每坪306萬元、總價14.53億元標出，成為單價地王。

業界指出，當時受政府第七波信用管制影響，整體市況低迷，中部建商多半不願出手，也因此買家的身份備受矚目。如今，隨著土地過戶，買家終於曝光，竟是中信金控大股東銓緯投資，顯示中信集團對台中水湳經貿園區早已悄悄展開布局。

春耕不動產總經理張維良指出，該等土地位於水湳經貿園區最精華的中央公園第一排，具備500%高容積、高綠覆等特性，市場少有可比性，等同於七期新市政中心台中國家歌劇院第一排，坐擁地王條件，未來可規劃頂級商辦、會館或豪宅等產品。

另外，市場也傳出，緊鄰「文商50」的「文商51」、「文商52」共1,120坪土地，地主長慶建設擬與富邦建設合作推出豪宅產品；而「文商53」649坪土地的地主，為股票上市的富華創新。

日前，台灣人壽表態將爭取參與投資台中超巨蛋，初估投資金額達600億元，除了可容約4.57萬人的主場館之外，還規劃二棟飯店，以及一座總營業樓地板面積達10萬坪的百貨商場，預計最快2031年完工啟用，展現中信集團布局台中的決心。

中信金控 布局 台中

延伸閱讀

華固信義計畫區首案要來了！砸30.6億向國美建設買地 面3000坪大公園

首季最大商辦交易！興富發砸60億元買松仁路全球人壽大樓 未來規劃曝

鄉林50億元青島房產將入帳 賴正鎰：成都案還可坐享38號文件新紅利

興富發60億買信義松仁路大樓　今年以來最大商辦交易

相關新聞

影／韓國現代樂鐵「高捷新列車模型」首度亮相 氫能整合方案曝光

2026年高雄智慧城市展今天開幕，韓國現代樂鐵首次公開高雄捷運紅線延伸線「新列車模型」，另展示氫能生產、儲存、運輸與應用的完整氫能社會生態鏈及氫能源輕軌模型，涵蓋氫能生產至應用的整合型解決方案，展現永續城市交通的未來願景。

台聚、亞聚法說會／戰事擾動供應鏈 估至4月底供貨無虞 國內產業優先

台聚集團旗下台聚（1304）、亞聚20日表示，對於中東戰事造成荷莫茲海峽封鎖，干擾東北亞石化供應鏈的供給，公司表示，目前生產均維持正常，預估到4月底前生產不受影響，將力求保障國內客戶用料安全，優先支持國內產業及既有客戶。內銷採實績配額銷售、外銷則採分段接單，並分批逐次抬高售價，反應成本。

中信集團悄悄布局 台中水湳經貿園區「文商50」買家曝光

台中市地政局去年6月標售區段徵收配餘地，其中位於水湳經貿園區的「文商50」以每坪單價306萬元、總價14.53億元標脫，成為單價地王。幕後買家隨著土地過戶在20日曝光，確定為中信金控（2891）大股東銓緯投資公司。

基米攜手賽默飛世爾深化戰略布局 拿下PCR核心設備代理權

基因定序大廠基米（4195）20日宣布，與全球科學服務領導商Thermo Fisher（賽默飛世爾）簽署代理合約，取得Applied Biosystems PCR熱循環儀（Thermocycler，以下簡稱「PCR儀」）系列產品的代理。本次合作，不僅可強化賽默飛世爾在台灣市場的在地支援、深化雙方夥伴關係，更使基米擁有業界更完整的基因體研究產品組合，實現一條龍服務，進一步鞏固在精準醫學與分子檢測領域的領導地位。

針對媒體報導海鯤艦「艦容未平整」等情形 台船今澄清說明

台船（2208）針對媒體報導所承造的海鯤艦「艦容未平整」等三項情形，20日做出澄清說明。

綁定App就送禮券 高雄智慧城市展台電設攤鼓勵節能

2026高雄智慧城市展今天起至22日在高雄展覽館登場，今年以「數位與綠色雙軸轉型」為主軸，台電高雄區處也設攤參展，希望透過具象化展示，讓民眾了解平時看不見的電力系統其實是日常生活中不可或缺的有限資源，也藉此傳達節約能源的重要性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。