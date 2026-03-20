中信集團悄悄布局 台中水湳經貿園區「文商50」買家曝光

台中市地政局去年6月標售區段徵收配餘地，其中位於水湳經貿園區的「文商50」以每坪單價306萬元、總價14.53億元標脫，成為單價地王。幕後買家隨著土地過戶在20日曝光，確定為中信金控（2891）大股東銓緯投資公司。

銓緯投資董事長顏志光，是中信金控董事長顏文隆的長子，他不僅是金融家族二代、開南大學董事長，同時也是唯富投資、合築建設代表法人，更是合眾建經總經理，除了叱吒金融業，對不動產投資開發也是老手。

值得注意的是，台中市政府積極推動「台中超巨蛋BOT開發案」，中信集團已率先表態將爭取參與此案投資，旗下台灣人壽也是唯一提出投資可行性評估報告書的業者，初估投資金額逾600億元，顯示中信集團對布局台中的強烈企圖心。

去年6月，台中市地政局辦理區段徵收配餘地標售開標，當時總底價將近520億元，投標情況冷清，標脫率僅17.6%。其中位於水湳的「文商50」475坪土地，爆冷門以每坪306萬元、總價14.53億元標出，成為單價地王。

業界指出，當時受政府第七波信用管制影響，整體市況低迷，中部建商多半不願出手，也因此買家的身份備受矚目。如今，隨著土地過戶，買家終於曝光，竟是中信金控大股東銓緯投資，顯示中信集團對台中水湳經貿園區早已悄悄展開布局。

春耕不動產總經理張維良指出，該等土地位於水湳經貿園區最精華的中央公園第一排，具備500%高容積、高綠覆等特性，市場少有可比性，等同於七期新市政中心台中國家歌劇院第一排，坐擁地王條件，未來可規劃頂級商辦、會館或豪宅等產品。

另外，市場也傳出，緊鄰「文商50」的「文商51」、「文商52」共1,120坪土地，地主長慶建設擬與富邦建設合作推出豪宅產品；而「文商53」649坪土地的地主，為股票上市的富華創新。

日前，台灣人壽表態將爭取參與投資台中超巨蛋，初估投資金額達600億元，除了可容約4.57萬人的主場館之外，還規劃二棟飯店，以及一座總營業樓地板面積達10萬坪的百貨商場，預計最快2031年完工啟用，展現中信集團布局台中的決心。