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協易機械全球服務網路再升級 墨西哥巴希奧據點啟用

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
協易機械墨西哥巴希奧據點啟用，可強化美洲區域支援，深化在地客戶關係。圖／業者提供
協易機械墨西哥巴希奧據點啟用，可強化美洲區域支援，深化在地客戶關係。圖／業者提供

全球中大型伺服沖床設備龍頭協易機械（4533）宣布，位於墨西哥巴希奧產業帶設立的墨西哥全新營運據點正式啟用，這地區橫跨克雷塔羅與瓜納華托兩州，為墨西哥製造與投資的核心區域，也代表協易機全球服務網路再升級。

協易機械表示，此舉代表協易機械在全球服務網路布局上的重要里程碑，展現公司深耕美洲市場的長期承諾，並進一步提升在墨西哥關鍵製造區域的在地支援能力。

此次開幕典禮，由駐墨西哥台北經濟文化辦事處徐韶慧大使及駐墨西哥代表處經濟組胡紹琳組長出席，共同見證協易機械墨西哥巴希奧營運據點的啟用。

協易機械董事長郭雅慧表示：「巴希奧營運據點的啟用，是集團持續拓展全球服務與支援網絡的重要一步。透過台灣總部、協易美國與協易墨西哥的緊密合作，將持續以創新技術、高效與節能理念為核心，為全球客戶提供高品質的金屬成形解決方案。」

此次據點設立，除強化協易機械在當地的服務基礎外，也與協易機械墨西哥位於新萊昂州的既有據點形成互補，提供更完整的專案與售後支援體系。

目前，協易機械在墨西哥已累計安裝超過400台沖床，展現穩健的市場成長與客戶信任。透過墨西哥、美國與台灣三地的協同運作，持續完善跨區域整合機制，建立穩健且具彈性的全球營運體系，提升整體營運效率與市場應變能力。

郭雅慧指出，新辦公室整合業務、服務、零件、行政與行銷等功能，進一步提升在地營運效能。空間規劃包含接待區、員工休憩區與多功能會議空間，未來將作為技術訓練與專業交流的重要平台。

據點同時設有展示中心，目前展示最新SDN1伺服沖床機種，並將陸續擴充展示機型與應用內容，展現公司在創新技術、高效製造與低碳轉型方面的持續投入。

協易機械美國總經理Stephen Walls表示，集團具備完善的設施與資源，能有效回應客戶需求，並提供專業且穩定的服務。未來亦將持續深化技術培訓與在地支援能量，與客戶建立長期合作關係。

透過此次布局，協易機械持續落實「全球布局、在地深耕」的經營理念，未來將持續以先進金屬成形技術與整合解決方案，協助產業提升生產效率與永續競爭力，與客戶攜手邁向高效、穩健且共榮的未來。

協易機械墨西哥巴希奧據點啟用，現場於伺服沖床前展開深度技術交流。圖／業者提供
協易機械墨西哥巴希奧據點啟用，現場於伺服沖床前展開深度技術交流。圖／業者提供

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