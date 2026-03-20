基米攜手賽默飛世爾深化戰略布局 拿下PCR核心設備代理權

基因定序大廠基米（4195）20日宣布，與全球科學服務領導商Thermo Fisher（賽默飛世爾）簽署代理合約，取得Applied Biosystems PCR熱循環儀（Thermocycler，以下簡稱「PCR儀」）系列產品的代理。本次合作，不僅可強化賽默飛世爾在台灣市場的在地支援、深化雙方夥伴關係，更使基米擁有業界更完整的基因體研究產品組合，實現一條龍服務，進一步鞏固在精準醫學與分子檢測領域的領導地位。

基米總經理江俊奇與賽默飛世爾台灣區生命科學部門商務經理翁振哲簽20日共同完成簽約儀式。江俊奇表示，基米自2021年起即與賽默飛世爾展開多階段合作，在動物健康檢測、實驗室相關設備等生醫領域，共同推動科研進展與產業升級。

他表示，此次能進一步取得基因體研究關鍵設備PCR儀的代理權，代表賽默飛世爾對基米專業技術服務能力與客戶通路優勢的高度肯定。基米原先即為賽默飛世爾冷凍櫃產品的代理商，隨著雙方合作持續深化，代理產品線也更加完整。公司今年亦積極爭取台積電（2330）及半導體業者供應鏈相關訂單，預期儀器部門營收可望持續維持成長動能。

翁振哲指出，現代實驗室對設備的需求不再侷限於單一產品採購，而是尋求具前瞻性且系統化的整體規劃。本次合作是在既有實驗室通用設備（LPD）合作基礎上的重要拓展，可補足實驗室解決方案中關鍵的擴增反應環節，優化前端核酸擴增效率，同時有助於銜接後續實驗分析流程，提供更流暢且精準的實驗流程建議。

雙方強強聯手，不僅可提供客戶一站式實驗室設計與規劃諮詢，更能協助客戶量身打造更具前瞻性的實驗室藍圖。PCR儀是分子生物學實驗室中用於DNA擴增的核心自動化儀器，又稱聚合酶連鎖反應（PCR）儀，透過精準溫控循環技術，可實現核酸片段的快速擴增、高敏感度偵測與分析，廣泛應用於基因定序前處理、病原體檢測、癌症分子診斷、遺傳變異分析及生命科學研究等多元場域。

基米指出，賽默飛世爾PCR儀以穩定度高、性能優異居業界之冠，憑藉獨特的VeriFlex技術、極高的溫度準確性，加上直觀的觸控介面與靈活的模組化設計，已成為全球分子生物學研究領域的重要品牌。基米對雙方合作深具信心，預期不僅有助提升賽默飛世爾品牌在台灣市場的能見度與市占率，也將進一步擴增基米代理產品線布局，為未來營運增添成長動能。

基米表示，2025年合併營收達7.08億元，年增36.86%，創歷史新高，主要受惠於NGS專案挹注及儀器部門業績成長；隨著高毛利自製檢測產品出貨比重提升，帶動毛利率由前一年度30%提升至33%，營運體質持續優化，整體獲利表現較前一年顯著改善約82.5%。今年前2個月合併營收達8,015萬元，年增19.59%，延續成長動能，主要來自基因定序需求增加，帶動相關服務收入穩定成長。

基米指出，隨著台灣次世代定序與高階臨床檢測市場需求升溫，應用場域持續擴大，公司持續推動多元布局策略，在新客戶、新服務與新產品陸續加入下，營運表現可望維持穩健成長。