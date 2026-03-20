台塑企業響應華亞園區攜手桃園市府植樹 落實ESG永續承諾

台塑企業20日表示，為落實 ESG 永續實踐並構築韌性城市，華亞科技園區與桃園市龜山區公所20日舉辦「2026桃園市龜山區植樹節慶祝活動」。本次活動以「森植未來・溪望永續」為主題，吸引約 300 位包含桃園市政府、龜山區公所、華亞園區服務中心及區內指標廠商員工等產官學代表共襄盛舉。

這場活動由桃園市副市長蘇俊賓、龜山區區長張嘉平親臨指導，華亞園區服務中心總經理劉耀文攜手美光晶圓、穩懋半導體、神準科技、神達電腦、台灣國際航電、毅嘉科技、中環、艾司摩爾、健策精密、德律科技、廣達電腦、凌華科技、車美仕、台灣銘板、行競科技等15家指標性科技大廠，以及台塑、南亞、台化、華亞汽電、南亞科技等六家台塑企業代表共同響應，期盼將科技產值轉化為綠色動能，共同推動城市減碳目標。

本次主題標語深具意涵，「森植未來」象徵在龜山扎根，由公部門與企業聯手，為下一代種下減碳與綠色的願景；「溪望永續」則取「希望」諧音，連結南崁溪流域，體現林水相依、循環不息的生命力。蘇俊賓副市長表示，希望將產業動能轉化為綠色守護，讓植樹不只是行動，更是對龜山家園永續發展的深切許諾。

活動亮點儀式深具巧思，首先透過舞台上的「一滴水的韌性旅程」，由與會貴賓將象徵南崁溪的溪水注入道具箱，看著水流依序經過參與企業LOGO、晶圓產業與生活循環意象，最終匯入綠園盆栽。再來則是邀請現場貴賓移步至草皮區，現場以肖楠、烏心石、流蘇、九芎等原生樹種，勾勒出「水滴環抱新芽」的地景藝術圖騰。參與貴賓齊聚於圖騰中心，為象徵龜山生命力的主樹「山櫻花」覆土，並澆灌匯聚而來的溪水，完成由水至木的能量傳遞，深刻展現飲水思源的共生價值。

面對2026年全球暖化背景，龜山區公所期待透過本次植樹行動，建立「天然海綿體」，以減少熱島效應，構築防護家園的強韌屏障。華亞科技園區也藉此聚焦於從「生產者」轉型為「生態守護者」，展現工業發展與自然環境互利共生的生命體。

活動尾聲，主辦單位特別準備兩款伴手禮，讓參與貴賓將永續的種子帶回日常生活，實踐「居家韌性」。包含利用回收農廢料作為養分的「太空菇栽培禮盒」，象徵循環經濟與生命韌性；以及筆身印有「韌性龜山2026」字樣的「永續種子鉛筆」，當鉛筆使用至盡頭，將筆尾埋入土中即可長出香草或花卉，完美呼應「書寫告一段落，便是另一段生命的開始」的傳承精神。

華亞科技園區自1994年開發至今，已匯聚逾百家指標企業，創造達六千億元年產值，為台灣重要科技產業重鎮。服務中心作為園區經營管理的推手，長期致力於維護公共綠地與景觀，為其奠定「最美科技園區」之基礎。秉持綠色永續初衷，服務中心攜手市府與園區夥伴以實際行動支持植樹行動，朝向低環境風險、高韌性的綠色園區發展，強化台灣高科技產業在全球供應鏈中的永續競爭力。