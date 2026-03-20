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台塑企業響應華亞園區攜手桃園市府植樹 落實ESG永續承諾

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
桃園市蘇俊賓副市長率領華亞園區內多家企業共同響應植樹節慶祝活動，共同推動城市減碳目標。台塑企業／提供
桃園市蘇俊賓副市長率領華亞園區內多家企業共同響應植樹節慶祝活動，共同推動城市減碳目標。台塑企業／提供

台塑企業20日表示，為落實 ESG 永續實踐並構築韌性城市，華亞科技園區與桃園市龜山區公所20日舉辦「2026桃園市龜山區植樹節慶祝活動」。本次活動以「森植未來・溪望永續」為主題，吸引約 300 位包含桃園市政府、龜山區公所、華亞園區服務中心及區內指標廠商員工等產官學代表共襄盛舉。

這場活動由桃園市副市長蘇俊賓、龜山區區長張嘉平親臨指導，華亞園區服務中心總經理劉耀文攜手美光晶圓、穩懋半導體、神準科技、神達電腦、台灣國際航電、毅嘉科技、中環、艾司摩爾、健策精密、德律科技、廣達電腦、凌華科技、車美仕、台灣銘板、行競科技等15家指標性科技大廠，以及台塑、南亞、台化、華亞汽電、南亞科技等六家台塑企業代表共同響應，期盼將科技產值轉化為綠色動能，共同推動城市減碳目標。

本次主題標語深具意涵，「森植未來」象徵在龜山扎根，由公部門與企業聯手，為下一代種下減碳與綠色的願景；「溪望永續」則取「希望」諧音，連結南崁溪流域，體現林水相依、循環不息的生命力。蘇俊賓副市長表示，希望將產業動能轉化為綠色守護，讓植樹不只是行動，更是對龜山家園永續發展的深切許諾。

活動亮點儀式深具巧思，首先透過舞台上的「一滴水的韌性旅程」，由與會貴賓將象徵南崁溪的溪水注入道具箱，看著水流依序經過參與企業LOGO、晶圓產業與生活循環意象，最終匯入綠園盆栽。再來則是邀請現場貴賓移步至草皮區，現場以肖楠、烏心石、流蘇、九芎等原生樹種，勾勒出「水滴環抱新芽」的地景藝術圖騰。參與貴賓齊聚於圖騰中心，為象徵龜山生命力的主樹「山櫻花」覆土，並澆灌匯聚而來的溪水，完成由水至木的能量傳遞，深刻展現飲水思源的共生價值。

面對2026年全球暖化背景，龜山區公所期待透過本次植樹行動，建立「天然海綿體」，以減少熱島效應，構築防護家園的強韌屏障。華亞科技園區也藉此聚焦於從「生產者」轉型為「生態守護者」，展現工業發展與自然環境互利共生的生命體。

活動尾聲，主辦單位特別準備兩款伴手禮，讓參與貴賓將永續的種子帶回日常生活，實踐「居家韌性」。包含利用回收農廢料作為養分的「太空菇栽培禮盒」，象徵循環經濟與生命韌性；以及筆身印有「韌性龜山2026」字樣的「永續種子鉛筆」，當鉛筆使用至盡頭，將筆尾埋入土中即可長出香草或花卉，完美呼應「書寫告一段落，便是另一段生命的開始」的傳承精神。

華亞科技園區自1994年開發至今，已匯聚逾百家指標企業，創造達六千億元年產值，為台灣重要科技產業重鎮。服務中心作為園區經營管理的推手，長期致力於維護公共綠地與景觀，為其奠定「最美科技園區」之基礎。秉持綠色永續初衷，服務中心攜手市府與園區夥伴以實際行動支持植樹行動，朝向低環境風險、高韌性的綠色園區發展，強化台灣高科技產業在全球供應鏈中的永續競爭力。

蘇俊賓

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