台灣首艘零碳排船 Porrima P111亮相高雄智慧城市展

全球矚目的Porrima P111零碳排船首度在高雄智慧城市展亮相，並首次開放貴賓限定試航，以其太陽能、AI 能源管理與跨洋紀錄的科技實力成關注焦點，未來將積極投入高端零碳排旅遊市場。此外，保利馬公司新一代產品P77預計於2026年底推出，打造具量產能力、經濟規模的零碳排船隊。

台灣第一艘零碳排船 Porrima P111（保利馬壹號） 曾完成跨洋航行並締造金氏世界紀錄，自 2023 年抵台後，即藉由在地完整的高科技與船舶產業生態鏈展開全面升級工程，結合太陽能、氫能與AI智慧能源管理系統 與前衛的科技船型設計，是全球藍色經濟與永續航運的典範，不僅象徵科技的突破，更代表台灣在新一代藍海產業中的角色正式被世界看見。

本次停靠高雄亞灣碼頭，P111 於展期首次提供貴賓限定試航，成為展會最受矚目的焦點，以實際航行體驗，感受零碳科技「未來船」的速度與優雅。

作為「不造船的船公司（Shipless Ship Company）」，保利馬以系統整合與營運方案引領零碳航運新樣貌。延續 P111 在台升級後的營運規劃，將鎖定高端旅遊與企業商務活動市場，為企業與旅客打造兼具 ESG 敘事與沉浸體驗的海上場域；亦將持續透過全台測試巡迴與示範航程，推動全民認識零碳航運與循環永續的價值理念。

保利馬也正積極打造新一代產品P77（船長77呎），預計於2026年底推出，持續拓展零碳排船舶的應用版圖。P77 將具備更高效能的 AI 能源管理，搭載模組式綠能技術，適用商務接駁、短程旅遊、科研用途，支援國際城市建構「零碳海上交通示範線」。

保利馬零碳排未來船80%是科技，20%是船舶，在保利馬董事長施振榮領軍下，團隊將秉持共榮共好的王道精神與世界各國合作，期待能打造一支真正具量產能力、經濟規模的零碳排船隊，努力帶動未來十年最大的海洋永續商機。

此外，在永續材料與循環設計成為全球焦點的此刻，由保利馬公司與教育部南部太陽能學校、國立高雄科技大學 共同主辦的「第一屆太陽能板再生應用設計競賽」今日於高雄智慧城市展正式揭曉決賽結果，冠軍隊伍由義守大學的團隊「拖拖拉拉」拿下，作品名稱綠能塔，並由施振榮親自頒獎。

保利馬董事長施振榮表示：「太陽能板的再生運用，不只是環保，更是文明進步的選擇；當創意結合永續，挑戰就能轉化為新的解方。」執行長周顯光補充：「青年把退役太陽能板變成設計的起點，也替循環經濟找到了新答案。」

今年競賽以「創新設計 × 循環永續」為核心，決賽隊伍全面運用Porrima P111 零碳排船退役的太陽能板進行 1:1 實體創作，從公共設施到綠能家具，從裝置藝術到教育載具，作品呈現年輕世代引領永續未來的驚人創造力與跨領域視野。

今年由 19 所大專院校、超過 50 組團隊 踴躍報名，最終 25 組脫穎而出晉級決賽，將原本退役的太陽能板轉化為具有生命力、故事性與永續價值的創新作品，讓每一片板材再次發光，象徵台灣青年正在為循環經濟寫下新篇章。