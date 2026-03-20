快訊

川普沒耐心了？考慮占領哈格島逼伊朗開放荷莫茲海峽 關鍵時程曝光

5歲女童割扁桃腺後口鼻噴血亡 母淚控醫院隱瞞「切斷動脈」

中東戰火衝擊 油價凍漲若逾臨界值怎麼辦？卓榮泰提3解方

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣首艘零碳排船 Porrima P111亮相高雄智慧城市展

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
Porrima P111攝於高雄港外海。保利馬公司／提供
Porrima P111攝於高雄港外海。保利馬公司／提供

全球矚目的Porrima P111零碳排船首度在高雄智慧城市展亮相，並首次開放貴賓限定試航，以其太陽能、AI 能源管理與跨洋紀錄的科技實力成關注焦點，未來將積極投入高端零碳排旅遊市場。此外，保利馬公司新一代產品P77預計於2026年底推出，打造具量產能力、經濟規模的零碳排船隊。

台灣第一艘零碳排船 Porrima P111（保利馬壹號） 曾完成跨洋航行並締造金氏世界紀錄，自 2023 年抵台後，即藉由在地完整的高科技與船舶產業生態鏈展開全面升級工程，結合太陽能、氫能與AI智慧能源管理系統 與前衛的科技船型設計，是全球藍色經濟與永續航運的典範，不僅象徵科技的突破，更代表台灣在新一代藍海產業中的角色正式被世界看見。

本次停靠高雄亞灣碼頭，P111 於展期首次提供貴賓限定試航，成為展會最受矚目的焦點，以實際航行體驗，感受零碳科技「未來船」的速度與優雅。

作為「不造船的船公司（Shipless Ship Company）」，保利馬以系統整合與營運方案引領零碳航運新樣貌。延續 P111 在台升級後的營運規劃，將鎖定高端旅遊與企業商務活動市場，為企業與旅客打造兼具 ESG 敘事與沉浸體驗的海上場域；亦將持續透過全台測試巡迴與示範航程，推動全民認識零碳航運與循環永續的價值理念。

保利馬也正積極打造新一代產品P77（船長77呎），預計於2026年底推出，持續拓展零碳排船舶的應用版圖。P77 將具備更高效能的 AI 能源管理，搭載模組式綠能技術，適用商務接駁、短程旅遊、科研用途，支援國際城市建構「零碳海上交通示範線」。

保利馬零碳排未來船80%是科技，20%是船舶，在保利馬董事長施振榮領軍下，團隊將秉持共榮共好的王道精神與世界各國合作，期待能打造一支真正具量產能力、經濟規模的零碳排船隊，努力帶動未來十年最大的海洋永續商機。

此外，在永續材料與循環設計成為全球焦點的此刻，由保利馬公司與教育部南部太陽能學校、國立高雄科技大學 共同主辦的「第一屆太陽能板再生應用設計競賽」今日於高雄智慧城市展正式揭曉決賽結果，冠軍隊伍由義守大學的團隊「拖拖拉拉」拿下，作品名稱綠能塔，並由施振榮親自頒獎。

保利馬董事長施振榮表示：「太陽能板的再生運用，不只是環保，更是文明進步的選擇；當創意結合永續，挑戰就能轉化為新的解方。」執行長周顯光補充：「青年把退役太陽能板變成設計的起點，也替循環經濟找到了新答案。」

今年競賽以「創新設計 × 循環永續」為核心，決賽隊伍全面運用Porrima P111 零碳排船退役的太陽能板進行 1:1 實體創作，從公共設施到綠能家具，從裝置藝術到教育載具，作品呈現年輕世代引領永續未來的驚人創造力與跨領域視野。

今年由 19 所大專院校、超過 50 組團隊 踴躍報名，最終 25 組脫穎而出晉級決賽，將原本退役的太陽能板轉化為具有生命力、故事性與永續價值的創新作品，讓每一片板材再次發光，象徵台灣青年正在為循環經濟寫下新篇章。

保利馬董事長施振榮。保利馬公司／提供
保利馬董事長施振榮。保利馬公司／提供

施振榮 零碳

延伸閱讀

高雄智慧城市展登場 高雄AI主權應用被視為城市治理典範

台灣大前進高雄智慧城市展 以智慧賦能、能源管理接軌高雄「AI City」

高雄智慧城市展登場 陳其邁：5年躍升六都第一

高雄智慧城市展日月光大秀AI節能實力 攜手供應鏈啟動智慧淨零未來

相關新聞

影／韓國現代樂鐵「高捷新列車模型」首度亮相 氫能整合方案曝光

2026年高雄智慧城市展今天開幕，韓國現代樂鐵首次公開高雄捷運紅線延伸線「新列車模型」，另展示氫能生產、儲存、運輸與應用的完整氫能社會生態鏈及氫能源輕軌模型，涵蓋氫能生產至應用的整合型解決方案，展現永續城市交通的未來願景。

針對媒體報導海鯤艦「艦容未平整」等情形 台船今澄清說明

台船（2208）針對媒體報導所承造的海鯤艦「艦容未平整」等三項情形，20日做出澄清說明。

綁定App就送禮券 高雄智慧城市展台電設攤鼓勵節能

2026高雄智慧城市展今天起至22日在高雄展覽館登場，今年以「數位與綠色雙軸轉型」為主軸，台電高雄區處也設攤參展，希望透過具象化展示，讓民眾了解平時看不見的電力系統其實是日常生活中不可或缺的有限資源，也藉此傳達節約能源的重要性。

違勞基法前十大企業公布！航空雙雄居二、三名 業者有話要說

尊嚴勞動修法聯盟今公布2025年違反勞基法前十大企業，第一名是南山人壽，全年挨罰581萬元。第二、第三名則是航空業長榮、中華航空，分別被罰378萬、337.5萬元。不過航空雙雄對於這樣的結果，分別有話要說。

SCFI運價指數終止連三漲轉跌 歐洲線持續上漲

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於20日出爐，指數微幅下跌3.4點至1,706.95點，周跌幅0.19%，終止連三漲轉跌，其中歐洲線持續上漲，美洲線則出現下跌。

台北市房市新訊號 近一期實價登錄交易件數增、住宅價格指數跌

北市地政局上午發布最近一期、114年12月實價登錄交易件數499件，較11月增幅16.86%；交易總額147.82億元，較11月增幅9.00%；住宅價格指數125.85，較11月下跌0.99 %。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。