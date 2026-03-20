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Volkswagen Performance齊聚麗寶賽道高性能車系年銷量占比突破20%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
2026 Volkswagen 性能馳騁嘉透過實際駕馭體驗，讓參與者親身感受Volkswagen 高性能車款的極致魅力。業者提供
2026 Volkswagen 性能馳騁嘉透過實際駕馭體驗，讓參與者親身感受Volkswagen 高性能車款的極致魅力。業者提供

Volkswagen Performance 瞄準國內喜歡性能車消費者目光，2026年 Volkswagen 齊聚麗寶賽道透過性能馳騁透過實際駕馭體驗，讓參與者親身感受Volkswagen 高性能車款的極致魅力。

Volkswagen 2017 年導入首批 R 車型後，高性能車款銷售占比以 7% 起穩定上升，於 2021 年達到 17%，並且在 2022 年因產品陣容擴大更推升至 27%。即使去年有 R 車型停產，高性能車款占比仍維持在 20% 以上，反映市場需求持續強勁，同時也印證 Volkswagen 高性能車款在台灣的長期吸引力

Volkswagen 高性能車系再添全新話題。The Golf R 夜幕疾行版日前於「2026 Volkswagen 性能馳騁嘉年華」活動中首度公開亮相，以更鮮明的性能風格與個性化設計，為 The Golf R 家族注入更具張力的運動氣息，以優雅的全新夜幕幻影灰車色及首次導入在 Golf 車系提供跑車麂皮方向盤，再結合專屬黑色車頂與黑化風格R 專屬外觀套件，展現低調卻暗藏無與倫比的絕美鋒芒。

台灣福斯汽車總裁 Steffen Knapp 表示，Volkswagen 一直相信，真正的品牌精神來自駕馭體驗。從經典鋼砲 The Golf GTI 到頂尖性能代表The Golf R，Volkswagen Performance 車系不僅象徵速度與操控，更代表品牌深厚的工程實力與駕駛樂趣。很高興看到台灣市場對高性能車款持續展現高度熱情，也讓 Volkswagen Performance 在台灣建立起穩定且成長的市場基礎。

台灣市場對 Volkswagen 高性能車款的需求持續升溫。自 2017 年導入首批 R 車型以來，高性能車款銷售占比 7% 穩定成長，於 2021 年提升至 17%，並且在 2022 年隨著產品陣容持續擴展進一步攀升至 27%。即使 2025 年 R車型停產，高性能車款仍維持超過 20% 的銷售占比，顯示市場需求依舊穩健，Volkswagen High Performance 車系在台灣持續擁有高度吸引力。

「2026 Volkswagen 性能馳騁嘉年華」的活動現場集結多款高性能代表車型，包括The Polo GTI、The T-Roc R、The Golf GTI、The Golf R、 The Golf R Variant、The Tiguan 430TSI R-Line Performance及The Passat 430TSI R-Line Performance 車款齊聚台中麗寶國際賽車場，在專業賽道環境中盡情釋放 Volkswagen Performance 車系的強悍性能與精準操控。

本次活動現場引擎轟鳴聲此起彼落，透過實際駕馭體驗，讓參與者親身感受Volkswagen 高性能車款所帶來的極致魅力與純粹駕馭快感。

此次在活動現場亮相推出的The new Golf R 夜幕疾行版採用限定的夜幕幻影灰車色，具科技感又優雅沉穩的金屬質感，搭配專屬黑色車頂與黑化風格R 專屬外觀套件含徽飾、黑化風格R 專屬運動化前保桿、黑化風格R 專屬高性能煞車卡鉗以及黑化風格R 專屬運動化四出尾管，低調卻暗藏無可比擬的深邃鋒芒，細節中隱約流露霸氣狂傲的戰鬥姿態。

Volkswagen Performance 齊聚麗寶賽道，全速釋放性能本色，高性能車系年銷量占比突破 20%，再創傲人佳績峰。業者提供
Volkswagen Performance 齊聚麗寶賽道，全速釋放性能本色，高性能車系年銷量占比突破 20%，再創傲人佳績峰。業者提供

The Golf R 夜幕疾行版日前於「2026 Volkswagen 性能馳騁嘉年華」活動中首度公開亮相。業者提供
The Golf R 夜幕疾行版日前於「2026 Volkswagen 性能馳騁嘉年華」活動中首度公開亮相。業者提供

消費者 吸引力 市場

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