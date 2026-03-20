針對媒體報導海鯤艦「艦容未平整」等情形 台船今澄清說明

台船（2208）針對媒體報導所承造的海鯤艦「艦容未平整」等三項情形，20日做出澄清說明。

該公司指出，「海鯤軍艦」刻正執行測試及調校作業，針對生活區域所見三項「待改善工作」，因施工後恢復未盡完善所致，不影響測試可立即改進。依合約「艦容整理」於交艦前由本公司負責，將依照驗收工項，針對全艦外觀及內部裝設再做確認改正，由海軍執行最終驗收。

其次，「海鯤軍艦」迄今已順利完成六次淺水潛航測試，目前海軍與台船公司在確保安全及品質原則下，按部就班完成海上測試。