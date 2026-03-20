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綁定App就送禮券 高雄智慧城市展台電設攤鼓勵節能

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
台電高雄區處在高雄智慧城市展上設攤鼓勵民眾節能，讓民眾能更了解電力系統的重要。圖／台電提供
台電高雄區處在高雄智慧城市展上設攤鼓勵民眾節能，讓民眾能更了解電力系統的重要。圖／台電提供

2026高雄智慧城市展今天起至22日在高雄展覽館登場，今年以「數位與綠色雙軸轉型」為主軸，台電高雄區處也設攤參展，希望透過具象化展示，讓民眾了解平時看不見的電力系統其實是日常生活中不可或缺的有限資源，也藉此傳達節約能源的重要性。

台電高雄區處業務副處長許佳玉表示，本次參展除了展現近2年節能診斷服務成果外，也同步推廣「台灣電力APP」。民眾只要在現場完成帳號綁定，即可獲得50元超商禮券，鼓勵大家透過APP掌握自家用電習慣，進一步管理自家用電，落實節能行動。

台電於展覽攤位展示2024年至2025年間完成的節能診斷成果，2年間共完成613件節能診斷，預估節電潛力約1億407萬度，以一般家庭每月平均用電量約306度推估，相當於可供約2萬8341戶家庭一整年使用，充分展現節能措施在提升用電效率及落實節能減碳方面的顯著成效。

節能診斷主要由節能工程師針對冰水主機、空壓機等高耗能設備進行專業量測，協助用戶找出耗能原因並提出改善建議。2025年已完成國軍左營總醫院、衛福部澎湖醫院、高雄港務分公司及高鐵左營站等單位診斷服務，今年也預計前往光陽工業、華新科技等企業提供服務。

針對一般用戶的節能方式，台電則鼓勵用戶下載台電APP，完成註冊及電號綁定，台電APP除了提供用電申請、電費查詢與停電報修等功能外，只要搭配智慧電表，民眾就可以隨時查詢自己每天、每小時的用電資訊，並透過「未出帳用電量」、「費率試算」及「住宅用電分析」等功能，掌握自家用電情形，並由台電評估用戶相關用電量後提供最佳費率建議，協助大家找出最有效的減少用電及省錢方案。

台電高雄區處在高雄智慧城市展上設攤鼓勵民眾節能，讓民眾能更了解電力系統的重要。圖／台電提供
台電高雄區處在高雄智慧城市展上設攤鼓勵民眾節能，讓民眾能更了解電力系統的重要。圖／台電提供

台電 用電 智慧電表

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