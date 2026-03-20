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影／韓國現代樂鐵「高捷新列車模型」首度亮相 氫能整合方案曝光

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
現代樂鐵展示氫能源輕軌模型，吸引不少觀眾駐足觀看。記者徐白櫻／攝影
現代樂鐵展示氫能源輕軌模型，吸引不少觀眾駐足觀看。記者徐白櫻／攝影

2026年高雄智慧城市展今天開幕，韓國現代樂鐵首次公開高雄捷運紅線延伸線「新列車模型」，另展示氫能生產、儲存、運輸與應用的完整氫能社會生態鏈及氫能源輕軌模型，涵蓋氫能生產至應用的整合型解決方案，展現永續城市交通的未來願景。

全球軌道運輸解決方案公司現代樂鐵參加3月20日起在高雄展覽館所舉行的「 2026年高雄智慧城市展」，展示內容包括呈現氫能價值鏈的「氫能社會模型」及「高雄捷運紅線延伸線電聯車模型」。

現代樂鐵本部長趙逸衍指出，現代樂鐵是一家以軌道解決方案（Rail Solution）、國防解決方案（Defense Solution）與環保能源（Eco Plant）為核心的全球綜合重工業企業。在鐵道領域方面，已供應包含高速鐵路、電聯車及輕軌等多樣化車種，並提供涵蓋鐵道系統與維修保養在內的整合型解決方案。

現代樂鐵正在興建捷運紅線岡山路竹延伸線與小港林園延伸線，高雄紅線延伸線的電聯車模型首次公開，該列車以高雄的文化與藝術元素為設計基礎，兼顧乘客安全並強化便利性。

現代樂鐵從台北、桃園、台中拓展至高雄，本部長趙逸衍受訪分享為何能在台灣備受信任的秘訣。他表示，這一切都是得益於長期累積的技術實力及對客戶滿意度的不懈追求。

以TRC EMU 900型電聯車為代表，現代樂鐵正承攬高雄捷運紅線、台北捷運、桃園綠線、台中藍線等台灣軌道的重要核心專案，未來將不僅限於提供車輛，更致力成為全面負責城市交通基礎建設的整合型解決方案夥伴。

現代樂鐵強調，憑藉著供應全世界40多個國家、超過5萬輛列車的全球豐富經驗，未來將持續打造一個以高雄市民安全與便利為優先的智慧移動環境，希望透過本次展覽呈現氫能基礎移動方案與鐵道技術，展現永續城市交通的未來願景。

現代樂鐵參與「 2026年高雄智慧城市展」，會場展出呈現氫能價值鏈的「氫能社會模型」。記者徐白櫻／攝影
現代樂鐵參與「 2026年高雄智慧城市展」，會場展出呈現氫能價值鏈的「氫能社會模型」。記者徐白櫻／攝影

現代樂鐵正在興建高捷紅線岡山路竹延伸線與小港林園延伸線，「新列車模型」首度曝光，本部長趙逸衍向現場觀眾說明新列車特色。記者徐白櫻／攝影
現代樂鐵正在興建高捷紅線岡山路竹延伸線與小港林園延伸線，「新列車模型」首度曝光，本部長趙逸衍向現場觀眾說明新列車特色。記者徐白櫻／攝影

高雄捷運紅線延伸線「新列車模型」首度亮相，強調以高雄的文化與藝術元素為設計基礎，兼顧乘客安全並強化便利性。記者徐白櫻／攝影
高雄捷運紅線延伸線「新列車模型」首度亮相，強調以高雄的文化與藝術元素為設計基礎，兼顧乘客安全並強化便利性。記者徐白櫻／攝影

現代樂鐵展出「氫能社會模型」，涵蓋氫能生產至應用的整合型解決方案。記者徐白櫻／攝影
現代樂鐵展出「氫能社會模型」，涵蓋氫能生產至應用的整合型解決方案。記者徐白櫻／攝影

模型 台北捷運 高雄捷運

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